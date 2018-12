Kölner Stadt-Anzeiger: Ehemaliger Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen wird neuer Medien- und Kommunikationsdirektor des Erzbistums Köln

Köln (ots) - Der Journalist Markus Günther, ehemaligerChefredakteur der Augsburger Allgemeinen, wird neuer Medien- undKommunikationsdirektor des Erzbistums Köln. Dies erfuhr der "KölnerStadt-Anzeiger" aus Kölner Kirchenkreisen. Günther folgt auf AnsgarMayer, der seinen Posten nach umstrittenen kritischen Äußerungen inden sozialen Medien über die Wahlerfolge der AfD in Sachsen Ende2017 aufgegeben hatte. Der 1965 in Bottrop geborene Günther, der 2011im Streit mit der Augsburger Verlegerin Alexandra Holland über denKurs der Zeitung aus dem Amt des Chefredakteurs geschieden war, giltals überzeugter konservativer Katholik. Als freier Mitarbeiter der"Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" hat er in verschiedenenBeiträgen die aus seiner Sicht desolate Lage der Kirche inDeutschland verfasst.Nach Tätigkeiten für Dir FAZ und die Westdeutsche AllgemeineZeitung (WAZ) war er von 2000 bis 2009 als USA-Korrespondent mit Sitzin Washington tätig, unter anderem auch für den "KölnerStadt-Anzeiger". Er ist in dieser Zeit auch als Buchautor mit derersten deutschsprachigen Biografie über den Aufstieg Barack Obamas(2007) hervorgetreten.Günther hat Geschichte und Politikwissenschaften studiert underwarb 2003 in Bochum den Doktortitel. Für seine journalistischenArbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet. Er ist auch Mitglied in derJury des renommierten Theodor-Wolff-Preises.In seiner neuen Funktion ist er als Hauptabteilungsleiterverantwortlich für alle Medien-Aktivitäten des größten deutschenErzbistums. Dass die Wahl des Erzbischofs, Kardinal Rainer Woelki,nach längerer Suche auf einen Mann mit dem kirchenpolitischen ProfilGünthers fiel, wurde in Kirchenkreisen als Richtungsentscheidunggewertet.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell