Köln (ots) - Eine Türkei-Rundreise der Türkisch-Islamischen UnionDitib für junge Erwachsene ruft Kritiker des Islam-Verbands auf denPlan. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe) berichtet,findet die Reise in den NRW-Osterferien vom 24. bis 31. März, für diein Ditib-Moscheegemeinden geworben wird, ihr "Finale" laut Programmin Ankara mit einem Besuch im Präsidentenpalast bei "unseremobersten Heerführer" (Baskomutan), Staatspräsident Recep TayyipErdogan. Der frühere Grünen-Abgeordnete Volker Beck, Lehrbeauftragteram "Centrum für Religionswissenschaftliche Studien" (Ceres) derRuhr-Universität Bochum, sprach von "nationalistischerStaatspropaganda der Ditib", vor der die deutsche Politik nichtlänger die Augen verschließen dürfe. "Die Ditib agiert immerdeutlicher wie ein trojanisches Pferd. Außen Religion, innen dertürkische Staat und Erdogan", sagte Beck dem "Kölner Stadt-Anzeiger".Die geplante Reise wird für Studenten zu einem Gesamtpreis von 399Euro angeboten, regulär kostet sie 885 Euro und führt unter anderemauch nach Canakkale, Schauplatz einer siegreichen Schlacht derOsmanen gegen Briten und Franzosen im Jahr 1915. Die Tour ist Teildes "Projekts Jugendbrücke", dem Kritiker die politische undideologische Indoktrinierung von Jugendlichen vorwerfen. Dafür würdendie Strukturen der Ditib instrumentalisiert. Der Organisator derReise, Abdullah Ates, der nach eigenen Angaben im Auftrag der KölnerDitib-Zentrale tätig ist, lehnte auf Anfrage der Zeitung eineStellungnahme ab und verwies auf die Verbandszentrale. Diese ließeine Bitte um Stellungnahme am Sonntag unbeantwortet. "Jugendlicheund junge Erwachsene unter dem Deckmantel der Religion auf den"Heerführer" in Zeiten des völkerrechtswidrigen Kriegs gegen dieKurden auszurichten, ist nur ein weiterer Mosaikstein" im Agierender Ditib, sagte Beck. Zum Gesamtbild gehöre auch der Vortrag der"Fetih-Sure" in Ditib-Moscheen. Mit diesem "Der Sieg" betiteltenKoranabschnitt hatte die der Ditib vorgesetzte türkischeReligionsbehörde Diyanet im Januar zum Gebet für einen Erfolg dertürkischen Militäroffensive gegen die Kurden aufgerufen. Beckkritisierte überdies die Verbreitung von Kriegsvideos durchDitib-Moscheen in den sozialen Netzwerken. Er forderte, dieKooperation des deutschen Staats und seiner Institutionen mit derDitib auf den Prüfstand zu stellen. Das Land Hessen müsse seineAnerkennung der Ditib als Religionsgemeinschaft zurücknehmen und"endlich seine Geheimgutachten hierzu veröffentlichen."