Kölner Stadt-Anzeiger: Ditib-Funktionär Bekir Alboga will für AKP ins türkische Parlament - Kritik von NRW-Integrations-Staatssekretärin Serap Güler (CDU)

Köln (ots) - Der langjährige Generalsekretär, "Dialog-Beauftragte"und Sprecher der Türkisch-Islamischen Union Ditib in Deutschland,Bekir Alboga, will in die türkische Politik wechseln. Dies bestätigteeine Ditib-Vorstandssprecherin dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstag-Ausgabe). Der 55-Jährige bemüht sich für dieislamisch-konservative AK-Partei von Staatspräsident Recep TayyipErdogan zur Parlamentswahl am 24. Juni um ein Mandat in der ProvinzKonya. Es handele sich um eine "persönliche Entscheidung" ohne Bezugzum Verband, sagte die Sprecherin der Zeitung. Die Ditib sei eineüberparteiliche Organisation, damit politisch neutral, und verstehesich laut Satzung als religiöser und sozialer Dienstleister in undfür Deutschland. "Die Mitglieder und das Personal sindselbstverständlich nach dem Demokratieverständnis frei in derpolitischen Meinungsbildung." Alboga ließ dem "KölnerStadt-Anzeiger" auf Anfrage mitteilen: "Für die Zeit der politischenTätigkeit lege ich meine Ämtern bei der Ditib nieder." DieNRW-Staatssekretärin für Integration, Serap Güler (CDU), und derKölner Grünen-Politiker Volker Beck kritisierten das Vorhaben inscharfen Worten. Es werfe "ein sehr fragwürdiges Licht" auf Albogasbisherige Arbeit. "Jemand, dem wirklich an Integration undVerständigung gelegen ist, kandidiert nicht für die AKP", sagte Gülerdem "Kölner Stadt-Anzeiger". Beck erklärte, nun zeige sich, dass dasBekenntnis des Verbands zu Deutschland und zur Demokratie für Albogain Wahrheit "taktische Manövriermasse" sei. "Lange Jahre dasfreundliche Gesicht der Ditib und immer Deutschland zugewandt, giltfür Herrn Alboga am Ende »Erdogan first«." Alboga, 1963 in der Türkeigeboren, kam 1980 nach Deutschland, wo er Islamwissenschaftenstudierte. Er war mehrfach Sprecher des Koordinierungsrats derMuslime. 2013 erwarb er neben der türkischen auch die deutscheStaatsangehörigkeit.https://www.ksta.de/politik/wahl-in-der-tuerkei-ditib-promi-bekir-alboga-tritt-fuer-akp-an-30120646Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell