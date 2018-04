Köln (ots) - Die katholische Deutsche Bischofskonferenz sieht guteChancen für neues christliches Leben im Irak. "Viele Christen kehrenaus den Lagern zurück. Sie bauen ihre Häuser wieder auf undreparieren ihre Kirchen. Gerade das ist ihnen sehr wichtig - alsgeistlicher Mittelpunkt. Wo die Kirche wieder steht, da entstehtneues Leben in Zuversicht und Einsatz", sagte Bambergs ErzbischofLudwig Schick dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). DerVorsitzende der Kommission Weltkirche in der Bischofskonferenz hattesich als erster hochrangiger deutscher Kirchenvertreter ein Bild derLage nach der Vertreibung der Terrormiliz IS gemacht. Fünf Tage langhielt sich Schick bis Samstag in der Hauptstadt Bagdad und im Nordendieses Landes auf. Die Einschätzung der Gefahrenlage durch dieChristen bezeichnete Schick als zwiespältig. "Die Bewohner derehemals vom IS beherrschten Gebiete wissen: Die Terrormiliz istzerschlagen, aber noch nicht verschwunden. Solange das aber nicht derFall ist, steht christliches Leben in der Region unter einem gewissenVorbehalt." Auch das Zusammenleben mit den anderen Volksgruppen undReligionsgemeinschaften wie Schiiten, Sunniten oder Jesiden müssewieder "eine tragfähige Gestalt finden", fügte Schick hinzu. "DieHoffnung ist einfach, an das gute Miteinander anknüpfen zu können,das früher einmal bestand. Aber das braucht noch Zeit", so Schick.Der Erzbischof sicherte den Christen in der Region die Solidaritätder deutschen katholischen Kirche zu. Er stellte auch Geld fürAufbauprogramme katholischer Hilfswerke in der Region in Aussicht."Diese Hilfe muss weitergehen." Er habe gesehen, wie wichtigSchulen, Krankenhäuser und Sozialeinrichtungen seien.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell