Köln (ots) - Solidaritätsabend für verfolgte Publizisten beimLiteraturfestiveal "lit.Cologne"Köln. Der deutsch-türkische Journalist und Soziologe Osman Okkanzeichnet ein dramatisches Bild der politischen Lage in der Türkei."Es gibt keine rechtsstaatlichen Grenzen mehr", sagt derdeutsch-Okkan dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) mit Blickauf den Fall des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel. "Es reicht,sich journalistisch zu betätigen, sich für die Wahrheit zuinteressieren, einzumischen, zu hinterfragen, um als Unterstützereiner terroristischen Organisation gebrandmarkt zu werden." DieRegierung wolle systematisch ein Klima der Angst verbreiten, soOkkan, der am 8. März zur Eröffnung des Kölner Literaturfestivals"lit.Cologne" einen Solidaritätsabend für verfolgte Schriftstellerund Journalisten in der Türkei moderieren wird. Die Regierung inAnkara versuche offenkundig mit allen Mitteln, kritische Stimmen zumVerstummen zu bringen. Die Medien in der Türkei seien sehr ängstlichund handelten häufig bereits in vorauseilendem Gehorsam. "In denMainstream-Medien, die ihre kritische denkenden Köpfe auch dannvorsorglich entsorgen, obwohl sie noch nicht einmal etwas Kritischesveröffentlicht haben, ist nichts mehr zu machen." Es gebe jedocheine blühende Widerstandsbewegung im Netz. Nach Okkans Wortenbefindet sich die Türkei in einer Vorphase zur Diktatur. "Es sprechenalle Anzeichen dafür, dass es bei einem positiven Ausgang für die AKPnach dem Referendum eine vollständige Diktatur sein wird."Deutschland falle eine besondere Rolle bei der Abstimmung zu. "DieStimmen aus Deutschland könnten bei dem Referendum maßgeblich sein,das Zünglein an der Waage." Deshalb spielten Portale wie "Özgürüz",das der im Exil lebende Journalist Can Dündar von Deutschland ausbetreibt, eine große Rolle, um eine Mehrheit der in Deutschlandlebenden Bürger mit türkischem Pass zu erreichen, die für Erdoganstimmen wollten.