Köln (ots) - Köln. Der designierte Vorsitzende der NRW-SPD,Sebastian Hartmann, will die Sozialdemokraten zur "schlagkräftigstenund spannendsten Partei in NRW" machen. Zwar steckten die"Niederlagen und Enttäuschungen in den Knochen", sagte Hartmann ineinem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe).Aber niemand "wählt eine Partei der Heulsusen und Miesepeter", warnteer. Die SPD müsse sich mit der Frage beschäftigen, was der digitaleWandel für die Zukunft der Arbeit bedeute. "Die Arbeitnehmer merken,dass ihre Teilhabe und Freiheit durch Technik beeinflusst wird. Davonmüssen sie profitieren, nicht darunter leiden. Die NRW-SPD kann ihreIdee eines starken, solidarischen Sozialstaats als Versicherung gegenAbstieg einbringen." Im Ruhrgebiet brauche die SPD einen positivenGegenentwurf, um die AfD zurückzudrängen. "Durch Hetze und Hass istkein einziger Arbeitsplatz sicher und keine einzige Wohnung wird neugebaut."Hartmann verwahrte sich gegen den Vorwurf, seine Kandidatur sei inHinterzimmern ausgekungelt worden. Dass sich der Landesvorstandeinstimmig für ihn ausgesprochen habe, "empfinde ich als Rückenwind".Er kritisierte, dass die Kritik mit "Beißreflexen gegenüber einzelnenPersonen" vermischt werde und die Kritiker anonym agierten.