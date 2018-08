Köln (ots) - Die Vorsitzende des DGB in NRW, Anja Weber, hat vorden sozialpolitischen und energiewirtschaftlichen Folgen einenübereilten Ausstiegs aus der Braunkohle gewarnt. "An der Braunkohlehängen im Revier direkt 30.000 Jobs und zusätzlich 250.000Industriearbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen, die ohne gesicherteEnergieversorgung wegfallen würden. Ein überhasteter Ausstieg kanndrastische sozialpolitische Folgen haben, die gerne außer Achtgelassen werden", sagte Weber dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstag-Ausgabe). Man helfe dem Klima nicht, wenn dieIndustrieproduktion in Länder verlagert werde, in denen Grenzwertekeine Rolle spielten. "Und solange wir keine Versorgungsicherheithaben, ist ein Ausstieg Kamikaze", erklärte Weber. DieGewerkschaftschefin forderte die NRW-Landesregierung auf, in demdrohenden Konflikt am Hambacher Forst zu vermitteln: "Der Anspruch,den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu verbessern, darf sich nichtdarauf begrenzen, ein Heimatministerium zu gründen.NRW-Umweltministerin Heinen-Esser ist in der Umweltszene gutvernetzt. Die Landesregierung sollte ihre Kontakte nutzen, um eineEskalation zu verhindern." https://www.ksta.de/wirtschaft/interview-ueber-ende-der-energierverstromung--uebereilter-ausstieg-ist-kamikaze--31162254Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell