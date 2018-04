Kölner Stadt-Anzeiger: Bundesregierung genehmigte im vergangenen Jahr die Einreise von 350 Ditib-Imamen

Köln (ots) - Köln. Trotz der Spitzelaffäre um zahlreicheDitib-Imame hat die Bundesregierung der türkischen ReligionsbehördeDiyanet im vergangenen Jahr die Entsendung von 350 islamischenGeistlichen nach Deutschland genehmigt. Das geht aus einer Antwortdes Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktionhervor, die dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) vorliegt.Demnach haben die deutschen Behörden entsprechende Arbeitsvisa miteiner Gültigkeitsdauer von 180 Tagen ausgegeben. Allerdings habe dasMinisterium keine Erkenntnisse darüber, ob die Imame das Land nachAblauf der Frist wieder verlassen oder möglicherweise Asyl beantragthaben.Der türkische Staat unter Präsident Recep Tayyip Erdogan dehntzudem offenbar seinen Einflussbereich auch auf andere islamischeVerbände in Deutschland aus. Die Diyanet-Imame werden demnach nichtnur in Moscheen der Ditib eingesetzt, 43 von ihnen sind lautInnenministerium derzeit für die Islamische Gemeinde Milli Görüs(IGMG) tätig. Angeblich handelt es sich dabei um eine ArtLeih-Geschäft, um einen theologischen Engpass zu überbrücken. DieIGMG habe der Regierung auf Nachfrage mitgeteilt, dass das Modellauslaufe und schrittweise Imame eingestellt würden, die das eigeneNachwuchsprogramm durchlaufen hätten."Die Bundesregierung ist völlig naiv oder verantwortungslos",kritisierte Sevim Dagdelen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende derLinken im Bundestag. "Mehr türkische Diyanet-Imame heißt mehrErdogan-Einfluss." Es sei absurd zu erwarten, dass "ein Verband dieStärkung demokratischer Haltungen in Deutschland unterstützen soll,der in eine Spionage-Affäre verstrickt ist und an der Einschüchterungvon Erdogan-Kritikern und Verfolgung von Andersdenkenden mitwirkt".https://www.ksta.de/politik/ditib-imame-350-prediger-aus-der-tuerkei-sind-eingereist-30069248Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell