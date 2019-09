Kölner Stadt-Anzeiger: Bundesregierung: NRW-Kommunen rufen Mittel für Breitbandausbau nicht ab

Köln (ots) - Die Kommunen in NRW haben seit 2016 lediglich 30 von878 Millionen Euro bewilligter Fördermittel des Bundes für denBreitbandausbau abgerufen. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger"unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine KleineAnfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag, die der Zeitung vorliegt.Demzufolge gaben die Städten, Gemeinden und Kreise 23,5 Millionen fürden tatsächlichen Ausbau und 6,5 Millionen Euro fürBeratungsleistungen bei der Planung aus. Mit dem"Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau" unterstützt dasBundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) seit2015 den Netzausbau in Gebieten, in denen er vonprivatwirtschaftlicher Seite nicht zu erwarten ist. Bislang hat derBund rund 4,4 Milliarden Euro für die Umsetzung vonBreitbandprojekten zur Verfügung gestellt. Oliver Krischer,Bundestagsabgeordneter der Grünen, macht im Gespräch mit dem "KölnerStadt-Anzeiger" vor allem umständliche Verfahren für denschleichenden Abruf der Gelder verantwortlich: "Das Förderprogrammwar lange viel zu bürokratisch aufgestellt und gerade kleine Kommunenwaren mit europaweiten Ausschreibungen überfordert." Der Politikerforderte eine weitere Entbürokratisierung des Bundesförderprogramms.https://www.ksta.de/wirtschaft/breitband-ausbau-zu-viel-buerokratie---kommunen-rufen-foerdermittel-nicht-ab-33229928Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell