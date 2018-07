Köln (ots) - Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamterin NRW, Sebastian Fiedler, befürchtet einen Racheakt des in Tunesienfreigelassenen Gefährders Sami A. "Wir gehen davon aus, dass derzeitvon Sami A. eine erhebliche Gefahr ausgeht. Vor dem Hintergrund, dasser bereits indirekt mit einem Racheakt für seine Abschiebung gedrohthat, wäre es fatal, wenn es Sami A. gelänge, nach NRWzurückzukommen", sagte Fiedler dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstag-Ausgabe). "Wir sind nun insbesondere auf eine guteKooperation der deutschen Nachrichtendienste mit den tunesischenSicherheitsbehörden angewiesen, um engmaschig Informationen über ihnzu erhalten", fügte er hinzu. "Sollte es ihm gelingen, wieder nachNRW einzureisen, dürfen wir ihn natürlich nicht mehr aus den Augenlassen. Daran will ich aber noch gar nicht denken, denn schlimmerkönnte der deutsche Rechtsstaat kaum vorgeführt werden", so Fiedler.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell