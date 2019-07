Kölner Stadt-Anzeiger: Bürgermeister von Siegburg prüft Verbot von Privat-Feuerwerk - Appell an Köln und Bonn, auf große Feuerwerke zu verzichten

Köln (ots) - Siegburg/Köln. Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn(CDU) lässt prüfen, ob die Kommune ein Verbot privater Feuerwerke anSilvester per Satzung durchsetzen kann. Dies berichten "KölnerStadt-Anzeiger" und "Kölnische Rundschau" (Mittwoch-Ausgabe).Feuerwerke seien ein "Vergiften der Luft" und nicht mehr zeitgemäß,schrieb Huhn in einem Brief an seine Amtskollegen aus denNachbarstädten, Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und denBonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Huhn forderte sie in demBrief auf, künftig auf den Einsatz von Pyrotechnik bei denVeranstaltungen "Kölner Lichter", "Rhein in Flammen" und "PützchensMarkt" zu verzichten. Siegburg habe bereits im vergangenen Jahr aufdas Feuerwerk zum Abschluss des Stadtfests verzichtet. Die DeutscheUmwelthilfe hatte zuvor ein Verbot von privatem Feuerwerk in derKölner Innenstadt und 30 weiteren Städten angeregt.Ein Vertreter des Feuerwerk-Herstellers Weco kritisierte dieDebatte als "sehr populistisch". Georg Alef, Prokurist der in Eitorfim Rhein-Sieg-Kreis ansässigen pyrotechnischen Fabrik, ist überzeugt,"dass wir die Umwelt nicht allzu sehr schädigen". Dem "KölnerStadt-Anzeiger" und der "Kölnischen Rundschau" sagte er: "Da wirdeine Stellvertreterdiskussion eröffnet, die an den wichtigenKlimaschutzfragen vorbeigeht." Er könne sich nicht vorstellen, dasses für Verbote eine rechtliche Grundlage gebe. Alef sorgt sich um die450 Arbeitsplätze bei Weco: "Die Großfeuerwerke machen rund fünfProzent unseres Umsatzes aus, entscheidend ist aber dasSilvestergeschäft mit 95 Prozent."www.ksta.de/32937584www.rundschau-online.de/32937584Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell