Kölner Stadt-Anzeiger: Bildung nicht ökonomisieren/Frankfurter Soziologe Tim Engartner warnt vor Vernachlässigung der politischen Bildung durch die Jamaika-Unterhändler

Köln (ots) - Der Frankfurter Sozialwissenschaftler Tim Engartnerhält die bisher vereinbarten Schwerpunktsetzungen derJamaika-Unterhändler im Bereich für gefährlich einseitig. Dasvehemente Eintreten für ökonomische Bildung, etwa durch Vertreter derschwarz-gelben Regierung in NRW, gehe zulasten der politischenBildung, schreibt der Professor für Didaktik der Sozialwissenschaftenin einem Beitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe).Nach dem Wahlerfolg der AfD sei die Aufwertung der politischenBildung wichtiger denn je. "Wenn vier von zehn Schülerinnen undSchülern nicht wissen, dass Auschwitz-Birkenau ein Konzentrations-und Vernichtungslager war, dann müsste das auch die Kultusministeralarmieren, der Ruf nach (mehr) politischer Bildung als 'Gegengift'entsprechend laut schallen", so der Wissenschaftler. Demgegenüberbiete die Realität der Stundentafeln in Sachen politischer Bildungein düsteres Bild. So würden in Sachsen dem Fach Gemeinschaftskundein der neunten und zehnten Klasse nur zwei Wochenstunden zuteil.Selbst der "Bildungsvorreiter" Bayern schneide dürftig ab: Anbayerischen Gymnasien werde im Laufe von acht Schuljahren nur dreiJahre lang Sozialkunde unterrichtet - mit einem Kontingent von einerWochenstunde in den Jahrgangsstufen zehn bis zwölf. Und in NRW werdedie politische Bildung mit der angedachten Neueinführung des FachsWirtschaft "weiter Federn lassen müssen". "Da demokratischesBewusstsein keine anthropologische Konstante darstellt, sondern Tagfür Tag erlernt werden muss, führt an der Aufwertung politischerBildung kein Weg vorbei", so Engartner weiter. Politikunterrichtmüsse an den Schulen möglichst frühzeitig von Fachlehrern angebotenwerden. Der Ausbau politischer Bildung sei vergleichsweise preiswert,betonte Engartner. "In den Schulen ist er durch Neuordnung desFächerkanons beinahe zum Nulltarif zu haben. Wollen wir demPopulismus entgegentreten, ist es Zeit, dass wir uns auf den Wegmachen. Andernfalls läuft uns die Demokratie davon."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell