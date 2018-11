Köln (ots) - Köln. Der Verband der Automobilindustrie (VDA)kritisiert, dass die Diskussion um Luftreinheit und Fahrverbote inDeutschland zu aufgeregt geführt werde. "In gewisser Weise wird dieDebatte auch ein Stück weit hysterisch geführt, wenn wir unsanschauen, welche Grenzwerte wir hier haben", sagte VerbandschefBernhard Mattes dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Aufder Straße gelte ein Jahresgrenzwert von 40 Mikrogramm NO2 proKubikmeter Luft. An einem Büro-Arbeitsplatz hingegen gelte ein Wertvon 60 Mikrogramm, an Industriearbeitsplätzen sogar bis zu 950Mikrogramm. "Im Vergleich dazu sind 40 Mikrogramm eine sehrniedrige Zahl", sagte Mattes. Mit Blick auf das Urteil desVerwaltungsgerichts Köln, das am Donnerstag ein großflächigesFahrverbot für die Stadt ab dem kommenden Jahr verhängt hatte, sagteMattes: "Ich hätte eine differenziertere Betrachtung seitens desGerichts für adäquater gehalten. Die gesamte Kölner Umweltzone alsMaßstab zu nehmen, halte ich für nicht angemessen." Die Werte annahezu allen Stellen gehe stetig nach unten. "Der Luftreinhalteplanund viele andere Maßnahmen der Stadt Köln greifen."Hardware-Nachrüstung sieht der Verbandschef auch nach demKompromiss auf dem Diesel-Gipfel am Donnerstag kritisch. BeiHardwarelösungen gebe es bislang noch keine zu Ende entwickelteLösung. "Hier haben Nachrüster Modelle in Erprobung. Die sind nochnicht stabil, wie Tests des ADAC belegen." Zudem verbrauchtenumgerüstete Fahrzeuge mehr Kraftstoff. "Wir wollen ja keineMinderung von Stickstoffdioxid gegen einen Mehrung von CO2eintauschen. Das kann nicht das Ziel sein." Mattes sprach sich erneutfür eine Flottenerneuerung aus. Kunden könnten alte Diesel mitRabatten in Zahlung geben und Neuwagen oder neue Gebrauchte erwerben."Das wollen wir mit den neuen Prämien, die gestern in Berlinbeschlossen wurden, noch beschleunigen." Die Umtausch- undWechselprämien gelten nicht nur für Neuwagen gegen Gebrauchte,sondern auch für junge Gebrauchte gegen ältere Autos. Damit sei derPreisunterschied kleiner.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell