Köln (ots) - Köln. Der Aufsichtsratschef der Stadtwerke, HaraldKraus, will die Wahl von Martin Börschel zum Geschäftsführer desStadtwerke-Konzerns am kommenden Montag absagen. Die öffentlicheDebatte und die Kritik der vergangenen Tage zeige, dass es"Nachsteuerungsbedarf" gebe, sagte Kraus dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Donnerstag-Ausgabe). Er wolle dem Aufsichtsrat empfehlen, zunächsteine externe Prüfung durchführen zu lassen, ob der Posten eines neuenhauptamtlichen Geschäftsführers bei den Stadtwerken notwendig sei.Der Aufsichtsrat solle dann in einer späteren Sitzung das Ergebnisdieser Prüfung bewerten. Im Falle einer positiven Bewertung solledann ein neues Auswahlverfahren durch eine externePersonalfindungsagentur erfolgen, so Kraus.Auch der Kölner SPD-Fraktionschef Martin Börschel befürwortete imGespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" einen "Neustart desVerfahrens". Er stehe weiterhin für den Posten zur Verfügung undhalte seine Bewerbung aufrecht. Unabhängig vom Ausgang des weiterenVerfahren werde er wie angekündigt von seinem Amt als Fraktionschefim Kölner Stadtrat zurücktreten. Der für Personalangelegenheitenzuständige Ausschuss des Stadtwerke-Aufsichtsrates hattebeabsichtigt, den mit bis zu 500 000 Euro jährlich dotierten Posteneines zusätzlichen Geschäftsführers ohne Ausschreibung an Börschel zuvergeben. Das hatte bei Bürgern und der Politik für Empörung gesorgt.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell