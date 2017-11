Köln (ots) - Die Schauspielerin und Komikerin Annette Frier (43)plädiert in der aktuellen Debatte über Sexismus und sexuelleÜbergriffe dafür, sich "Lockerheit und Humor nicht abhandeln" zulassen. "Wir brauchen keinen Sexismus-Tüv mit zweijährlicherHauptuntersuchung und Prüfplakette", schreibt Frier in einer Kolumnefür den "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). Das eigentlicheThema sei Macht oder besser: Machtmissbrauch. Derzeit werde über dieMänner als Täter, über die Frauen als Opfer diskutiert. Obwohl essich meistens auch so verhalte, so Frier weiter, "hadere ichzunehmend mit dieser 'Opferrolle'. Wir laufen so Gefahr, schonErreichtes in Sachen Emanzipation wieder zu verlieren und in eineGesellschaft mit einer verschlossenen, verklemmten, moralisierendenMentalität zurückzufallen." Sie selbst merke "ein ungewohntes Maß anVerwirrtheit daran, dass ich mich bei dem Gedanken ertappe, ob Männer- auch welche, die ich lange kenne - aus solch einer Verklemmtheitheraus womöglich mir gegenüber auf Komplimente oder Späße verzichten.Ich andersherum übrigens genauso." Die Unterhaltungsbranche lebe zueinem großen Teil von Wortwitz, von den ironischen Spitzen, vonSpäßen, die schon mal hart an der Grenze sind. "Und das Showbusinesshandelt nun mal auch mit der 'Ware Körper'. Ob es uns passt odernicht." Frier regte einen Perspektivenwechsel an: "Wenn wir überSexismus und sexuelle Gewalt als eine besonders miese Spielart desMachtmissbrauchs sprechen, dann finde ich ein anderes Gedankenspielinteressant: Wo bin ich selbst eigentlich anfällig dafür, Machtauszuüben? Wie nutze ich als Mutter meine argumentative Überlegenheitgegenüber den eigenen Kindern aus? Wie verhalte ich mich im Beruf?Spiele ich damit, wie ich auf Männer wirke - besonders dann, wenn es"wichtige" Männer sind? Wie oft bin ich selber Täterin oder stummeZeugin kleiner Demütigungen?" Es gehe ihr nicht darum, sexuelleGewalt zu verharmlosen, sondern um einen differenzierten undsensiblen Umgang mit Macht. "Sich damit zu beschäftigen und darüberzu reden, ist unangenehm und anstrengend. Aber ich glaube, es istwichtiger als der Empörungsschwall, der uns gerade überschüttet."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell