Kölner Stadt-Anzeiger: Anklage wegen Totschlags gegen 14-jährigen Schüler - Prozess beginnt im April.

Finanztrends Video zu



mehr >

Köln (ots) - Köln/Siegen. Viereinhalb Monate nachdem ein14-jähriger Jugendlicher seinen zwei Jahre älteren Freund imsauerländischen Wenden erwürgt haben soll, hat die StaatsanwaltschaftAnklage wegen Totschlags beim Jugendschwurgericht in Siegen erhoben.Wie der Kölner Stadt-Anzeiger aus Justizkreisen erfuhr, hält einpsychiatrischer Gutachter den angeklagten Teenager für schuldfähigund attestierte ihm einen dem Alter entsprechenden Reifegrad. DenErmittlungen zufolge endete eine verschmähte Liebesgeschichte ineiner tödlichen Tragödie. Letztlich trafen sich die Schüler an jenemschicksalshaften Herbsttag in einem Waldstück nahe der Schule. DieAussprache soll eskaliert sein, die zu einem Gerangel geführt habensoll. Am Boden liegend soll der 14-jährige großgewachsene Schülerseinen schmächtigeren, älteren Freund mit bloßen Händen getötethaben. Der Prozess soll am 18. April vor dem Jugendschwurgerichtunter Ausschluss der Öffentlichkeit beginnen. Bei einem Schuldspruchdroht dem Angeklagten eine Strafe von bis zu zehn Jahren.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell