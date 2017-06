Kölner Stadt-Anzeiger: André Greipel: Jan Ulrich hat genug gebüßt

Köln (ots) - Der deutsche Radsport-Meister André Greipel (34) hatvor dem rheinischen Traditionsrennen "Rund um Köln" an diesem SonntagPosition für den ehemaligen deutschen Tour-de-France-Sieger undDopingsünder Jan Ullrich bezogen. Ullrich wurde zunächst alsSportlicher Leiter des Rennens installiert, ehe er nach heftigerKritik seinen Rücktritt erklärte. Dazu sagte Greipel dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe): "Ich finde es traurig, dass JanUllrich nach so langer Zeit immer noch so behandelt wird. Ich denke,dass er genug gebüßt hat, und sehe ihn immer noch als Volkshelden. Esmusste damals halt jemand gefunden werden, an dem sich alle auslassenkonnten. Das war leider Jan Ullrich." Er könne natürlich "nichtgutheißen", was Ullrich getan habe. "Aber ich habe die Einstellung,dass jeder eine zweite Chance verdient hat." Ullrich engagiere sichfür viele Wohltätigkeitsveranstaltungen, es sei "traurig", dass er"nach zehn Jahren immer noch so behandelt wird".Greipel kuriert gerade einen viralen Infekt aus, in dessen Folgeer drei Tage mit hohem Fieber im Bett verbringen musste. Für "Rund umKöln" hat er deshalb keine großen Ambitionen, wenngleich es ihmtäglich besser gehe. Für die Tour de France, die am 1. Juli inDüsseldorf beginnt, nimmt er sich einen Etappensieg vor.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell