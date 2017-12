Kölner Stadt-Anzeiger: Alice Schwarzer: Auch Männer können Menschen sein - wenn sie nur wollen/Deutschlands bekannteste Feministin verrät zum 75. Geburtstag persönliches Männerideal

Köln (ots) - Die Feministin Alice Schwarzer mag "lieberjungenhafte Männer als muskulöse Mannsbilder". Dies verriet dieHerausgeberin der Frauenzeitschrift "Emma" dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Generell sei der ideale Mann"einfach ein Mensch", sagte Schwarzer, die an diesem Sonntag (3.Dezember) 75 Jahre alt wird. Ihrem Großvater, der für sie ihre"soziale Mutter" gewesen sei, verdanke sie die Erkenntnis, "dass auchMänner Menschen sein können - wenn sie nur wollen". Selbst nichtMutter geworden zu sein, habe sie in ihrem Leben "nicht eine Sekundelang bedauert", so Schwarzer weiter. Die "Emma" gäbe esselbstverständlich nicht, wenn sie ein Kind gehabt hätte, "denn daswar lange ein 24-Stunden-Job. Aber ich muss zugeben: Großmutter wäreich doch ganz gerne", fügte Schwarzer hinzu. Als ihre größteGenugtuung im Rückblick auf ihren Einsatz für Frauenrechtebezeichnete Schwarzer es, "dass ich in den 50 Jahren viel beitragenkonnte zur Ermutigung von Frauen - und auch von Männern, die keineMachos sein wollen". Ihrer Ansicht nach "sind wir letzten halbenJahrhundert mit Siebenmeilenstiefeln vorangekommen. Niemals hätte ichmir in den 70er Jahren erträumen lassen, dass ich noch eine deutscheKanzlerin erleben werde und dass mir so viele Männer begegnen werden,die Kinderwagen schieben. Immerhin sind wir Feministinnen gegen einpaar Tausend Jahre Patriarchat angetreten." Allerdings bleibe nachnur einem halben Jahrhundert Veränderung durchaus noch einiges zutun, sagte Schwarzer. So würde sie es gern erleben, dass Prostitutionund Frauenhandel, die beide untrennbar miteinander verknüpft seien,"in unserer Gesellschaft so geächtet werden wie inzwischen derSklavenhandel". Auch die Abwehr des religiösen Fundamentalismus, derden westlichen Demokratien seine "Gottesgesetze" aufzwingen wolle,sei ihr ein zentrales Anliegen. In den zahlreichen Angriffen, denensie im Lauf ihres Lebens ausgesetzt gewesen sei, habe sie am meistendas Klischee von der "verbissenen, humorlosen, männerhassendenFeministin" getroffen, "eben das, was alle Feministinnen übergebratenkriegen. In meinem Fall allerdings liegt das Klischee voll daneben.Ich bin kämpferisch, aber nie verbissen. Ich lache gerne und viel.Und ich habe ein besonders gelassenes Verhältnis zu Männern. Nurdarum kann ich ihnen ja auch auf Augenhöhe begegnen." Auch diesführte Schwarzer auf den Einfluss ihres Großvaters zurück. Zu deretliche Jahre zurückliegenden juristischen Auseinandersetzung umSteuerhinterziehung sagte Schwarzer: "Es war ganz sicher ein Fehler,dass ich die Zinsen meines Kontos in der Schweiz nicht versteuerthabe. Darum habe ich ja auch 2013 eine Selbstanzeige erstattet. Soetwas wird mir also nicht wieder passieren."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell