Kölner Stadt-Anzeiger: Affäre Wendt: Staatssekretär Mathies belastet Ex-Innenminister und ihre Vertrauten

In der Besoldungsaffäre um den PolizeigewerkschafterRainer Wendt tauchen neue Vorwürfe auf. Wie der "KölnerStadt-Anzeiger" in Justizkreisen erfuhr, berichtete der heutigeStaatssekretär Jürgen Mathies in Vernehmungen bei derStaatsanwaltschaft Düsseldorf und den Sonderermittlern desInnenministeriums, dass ihm die Personalie Wendt aufgezwungen wordensei. Dies berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger in seinerSamstagausgabe. Seinerzeit fungierte Mathies als Chef des Landesamtesfür Zentrale Polizeiliche Dienste. Ende 2009 erhielt der damaligeLZPD-Chef Mathies einen Anruf: Darin kündigte der persönlicheReferent von Innenminister Ingo Wolf (FDP) an, dass Wendt in dasBeschaffungsamt der NRW-Polizei versetzt werden solle. Speziell fürWendt sei eine Stelle geschaffen worden. Zu dem Plan gehörte auch,dass der Gewerkschaftsboss 2010 zum Polizeihauptkommissar auf eineA12-Stelle befördert wurde. Fortan kassierte Wendt weiterhinTeilzeitbezüge, ohne sich blicken zu lassen. Laut Mathies' Aussagebei den Ermittlern erfolgte der Karrieresprung unter derVoraussetzung, Wendt weiterhin für seine gewerkschaftliche Arbeit zuentlasten. Treibende Kraft in der Causa Wendt war den Angabenweiterer Zeugen zufolge das Innenministerium. Das galt auch für dierot-grüne Landesregierung mit Innenminister Ralf Jäger (SPD). EinzigJürgen Mathies gab sich mit der laxen Haltung des Ministeriums nichtzufrieden. In den Ermittlungsverfahren bekundete er eindringlich, wieer immer wieder versuchte, einen schriftlichen Erlass in derAngelegenheit aus dem Ministerium zu bekommen. Seit 2010 drängte erüber seine Personalabteilung auf eine Verfügung zu dem nie gewolltenMitarbeiter. Im August 2012 bat er um ein Gespräch mitPolizeiabteilungsleiter Wolfgang Düren. Bei dem Treffen suchte JägersVertrauter, die Bedenken von Mathies zu zerstreuen. So bezeichneteDüren den aktuellen Sachstand als "angemessen" und für dasMinisterium "vertretbar". Nonchalant ließ Düren wissen, dass man ander Praxis festhalten werde. Mathies gab sich mit der Erklärung nichtzufrieden. Noch 2014 ersuchte er um einen schriftliche Anweisung -erfolglos.