Köln (ots) - In der SPD regt sich heftige Kritik an der Empfehlung führenderSPD-Politiker an die Mitglieder, Bundesfinanzminister Olaf Scholz und KlaraGeywitz zu neuen Vorsitzenden zu wählen. "Das entspricht nicht dem Geist desMitgliedervotums. Ich sehe darin den Versuch, den Einfluss der Jusos auf dieAbstimmung zu korrigieren", sagte Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Die Mitglieder seien selbst in der Lage,sich eine Meinung zu verschaffen. "Deswegen haben wir ja dieRegionalkonferenzen durchgeführt. Dieses aufwendige Verfahren wird jetzt durchWahlempfehlungen konterkariert. Damit tun die Akteure sich und der SPD keinenGefallen."Auch Achim Post, stellvertretender Fraktionschef der SPD im Bundestag, sprachsich gegen Wahlempfehlungen aus. "Wir machen ja gerade einen Mitgliederentscheidund keine Parteigremien-Entscheidung über den neuen Vorsitz ", sagte er derZeitung. Wichtig sei, dass es im Duell zwischen Scholz/Geywitz undEx-NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans sowie seiner Co-Kandidatin SaskiaEsken fair zugehe.Sebastian Hartmann, Chef der NRW-SPD, erklärte, die Zeit der"Basta-Botschaften" sei vorbei: "Die Mitglieder haben in der Abstimmung dasWort, nicht die Funktionäre, die sich mit schlauen Tipps zurückhalten sollten."Unter anderem hatten sich die Minister Heiko Maas, Christine Lambrecht undFranziska Giffey für Scholz ausgesprochen.https://www.ksta.de/politik/-aufwendiges-verfahren-wird-konterkariert--aerger-ueber-empfehlungen-fuer-scholz-33430398