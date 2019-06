Kölner Stadt-Anzeiger: Adil Demirci darf die Türkei verlassen Der Kölner Sozialwissenschaftler wird dort seit mehr als einem Jahr festgehalten

Köln (ots) - Der seit mehr als einem Jahr in Istanbul festsitzendeKölner Sozialwissenschaftler Adil Demirci darf aus der Türkeiausreisen. Das bestätigte der Kölner Bundestagsabgeordnete RolfMützenich (SPD) dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagausgabe).Mützenich, kommissarischer Chef der SPD-Bundestagsfraktion, beriefsich auf Informationen aus dem Auswärtigen Amt. Adil Demircis Mutterwar am Mittwoch in Köln an den Folgen ihrer Krebserkrankunggestorben. Da ihr schlechter Gesundheitszustand schon lange bekanntwar, hatten Demircis Anwälte vor der jüngsten Verhandlung Ende Aprileine Aufhebung der Ausreisesperre beantragt.Im April 2018 war Demirci in Istanbul festgenommen worden. Er wirdbeschuldigt, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. SeitMitte Februar ist der Sozialwissenschaftler auf freiem Fuß, durftedas Land aber nicht verlassen.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell