Kölner Stadt-Anzeiger: 43jähriger hielt Kinder wie Arbeitssklaven Pflege einer Marihuana-Plantage - Drohungen und Misshandlungen

Köln (ots) - Jahrelang soll der 43-jährige Duisburger Enis C.seine sechs Kinder wie Arbeitssklaven gehalten haben, um seineillegalen Marihuana-Plantagen zu pflegen. Dies berichtet der "KölnerStadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe). Ab Dienstag muss sich der Mann inDuisburg vor Gericht verantworten. Laut Anklage, die der Zeitungvorliegt, soll der türkische Staatsbürger mit vorgehaltenerSchusswaffe seiner Töchter und Söhne dazu gezwungen haben, dieillegale Plantage zu betreiben. Zudem verbot er seinen älterenKindern, die Schule weiterhin zu besuchen. Wenn die Cannabiszuchtnicht zu seiner Zufriedenheit verlaufen sei, habe der Angeschuldigtegedroht, eines der Kinder zu erschießen, um dessen Lebensversicherungzu kassieren. Diese Drohungen sollen laut Staatsanwaltschaft an derTagesordnung gewesen sein. Der türkische Schweißer schlug seineKinder mit Billardqueues oder Baseballschlägern, prügelte mit Fäustenauf sie ein oder malträtierte sie mit Dart-Pfeilen. DieMisshandlungen gingen laut Anklage über Jahre. Unter anderem soll derMann die Jungen und Mädchen gezwungen haben, ihren Urin zu trinken.Auch steht der Verdacht des sexuellen Missbrauchs im Raum. EineRazzia im Juli 2018 förderte 30 bis 40 Schusswaffen im Haus desAngeklagten zu Tage, neben Pistolen und Revolvern auch einSturmfeuergewehr sowie ein Maschinengewehr. Mit Hilfe der Pistolenschüchterte er seine Familie laut Anklage ständig ein. Erst als sichseine Angehörigen der Polizei anvertrauten, kam ihr Martyrium zuTage. Am morgigen Dienstag beginnt der Prozess vor dem DuisburgerLandgericht gegen den mutmaßlichen Folter-Vater. Christian O'Day,einer der beiden Verteidiger, sprach von einem "schwierigen Verfahrenfür alle Beteiligten. Es muss sich erweisen, wie der Prozess am Endeausgeht."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell