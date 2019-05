Kölner Stadt-Anzeiger: 228 Straftaten gegen Gerichtsvollzieher in NRW

Köln (ots) - Köln. In NRW hat es im vergangenen Jahr 226Straftaten gegen Gerichtsvollzieher gegeben. Das geht aus einemBericht des Landesjustizministeriums hervor, der dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) vorliegt. Danach kam es allerdingsnur zu 39 Ermittlungsverfahren, 83 Prozent der Vorgänge wurden nichtangezeigt. Der Bund der Gerichtsvollzieher kritisiert die geringeQuote: "Wir erwarten, dass unser Dienstherr alle Straftaten gegen unszur Anzeige bringt", sagte der Landesvorsitzende Frank Neuhaus derZeitung. Weiter heißt es: "Die Aggression und Gewaltbereitschaftgegenüber uns Gerichtsvollziehern steigt permanent".Auch die SPD im Landtag hat für zurückhaltende Anzeigeverhaltenkein Verständnis. "Mit welcher Begründung werden Körperverletzungen,Todesdrohungen oder die Ankündigung eines Amoklaufs nichtangezeigt?", fragt Sven Wolf, stellvertretenderFraktionsvorsitzender der SPD im Landtag. NRW-Justizminister PeterBiesenbach (CDU) verletze als oberster Dienstvorgesetzter seineFürsorgepflicht, wenn er sich nicht darum kümmere, dass dieStraftaten gegen Gerichtsvollzieher angemessen geahndet würden. "Wirdürfen die Gerichtsvollzieher nicht mit der Bewältigung der Gewaltalleinlassen", sagte Wolf. Biesenbach wies den Vorwurf derUntätigkeit zurück. Bei den Vorgängen, die zur Anzeige gebrachtwurden, sei es in einer Vielzahl der Fälle zu Verurteilungengekommen. Nur wenige seien wegen vermeintlich geringer Schuldeingestellt worden, erklärte der Justizminister dem "KölnerStadt-Anzeiger": "Der Schutz der Gerichtsvollzieher ist derStrafrechtspflege also offenbar ein Anliegen, wenn es Rechts- undBeweislage zulassen."https://www.ksta.de/region/angriffe-in-nrw-gerichtsvollzieher-werden-haeufiger-bedroht----ich-knalle-sie-ab--32486796Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell