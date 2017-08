Köln (ots) - Der Leipziger Maler Michael Triegel hat das vonGerhard Richter gestaltete Südquerhausfenster im Kölner Dom als vagekritisiert. "Gerhard Richter ist als Künstler so bedeutend fürunsere Zeit, weil er ihr genau das gibt, was sie beansprucht: sichnicht festlegen zu müssen, im Vagen bleiben zu können. Im Raum derKirche allerdings mag das zu wenig sein", sagte Triegel dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). Thematisch hinterlasse ihn dasabstrakte Werk mit seinen 11.300 Farbquadraten "ratlos", so derKünstler, der in seinen Arbeiten, unter anderem auch für kirchlicheAuftraggeber, dezidiert auf Gegenständlichkeit setzt. Zur Einweihungdes Fensters vor genau zehn Jahren, am 25. August 2007, hatte auchder verstorbene Kölner Kardinal sein Missfallen ausgedrückt undgesagt, Richters Werk mit seinen Farbpixeln passte genauso gut ineine Moschee. Dass figürliche Alternativen zu Richters Entwurf vomKölner Domkapitel verworfen wurden, bezeichnete Triegel als"vorschnelle Kapitulation vor dem Auftrag". Aus lauter Angst vor derGegenständlichkeit sei die einst die von Dogmen befreiende undbefreite Abstraktion "selbst zu einem Dogma geworden". Für Triegel,der sich 2014 katholisch taufen ließ, ist Richters Verzicht aufGegenständlichkeit an sich kein Hinweis auf eine jenseitige Welt,sondern "nur eine Behauptung von Geheimnis". Das Kölner Fensterfasziniere ihn "als grandiose Illustration eines großen Verlusts. DesVerlusts an Gewissheit im Glauben." Damit habe Richter "einCharakteristikum unserer Zeit ins Bild gesetzt".Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell