Kölner Spritspar-Meisterschaft beim Grünflächenamt der Stadt Köln: Ford Spritspartraining und Workshop für Klimaschutz-Botschafter

Köln (ots) -- Grünflächenamt der Stadt Köln eröffnet zweite Trainingswelle derKölner Spritspar-Meisterschaft mit Ford Spritspar-Training undKlimaschutz-Workshop- 13 junge Beschäftigte des Grünflächenamts derStadt Köln wurden in spritsparendem Fahren und zu"Klimaschutz-Botschaftern" ausgebildet- Drei von insgesamt 13 Teilnehmern unterbieten sogarinnerstädtischen Normverbrauch, durchschnittlich wurden achtProzent Kraftstoffeinsparung erzielt- Trainiert wurde auf drei Ford Transit des Kölner HerstellersNachhaltige Mobilität braucht in der innerbetrieblichenKommunikation überzeugte Botschafter. Aus diesem Grund hat dasGrünflächenamt der Stadt Köln 13 jungen Beschäftigten die Teilnahmean einem Ford Spritspar-Training und Klimaschutz-Workshop fürnachhaltige Mobilität ermöglicht. Anlass war der Frühjahrsauftakt undStart der zweiten Trainingswelle der Kölner Spritspar-Meisterschaft.Klimaschutz und Fahrsicherheit standen in Theorie und Praxis einenTag auf dem Ausbildungsplan der neuen Klimaschutz-Botschafter. Dabeikonnten "grüne" städtische Beschäftigte ihre Ideen und Frageneinbringen. "Ich erhoffe mir, dass die in diesem Workshoperarbeiteten Ideen Eingang in unseren innerbetrieblichenVorschlagskasten finden", sagte Werner Becker alsVeranstaltungskoordinator des Grünflächenamts.Besonders beeindruckend war für Teilnehmende die Erkenntnis, wiestark sich schon kleine Veränderungen multiplizieren und so messbareEffekte für den Klimaschutz ergeben. Der Workshop vermittelte, dass 1Liter Diesel zu 2,64 Kilogramm CO2 verbrennt. Daraus errechnet sichfür die Flotte der 250 Fahrzeuge des Grünflächenamtes bis zu 70Tonnen CO2 -Ersparnis pro Jahr. Grundlage für diese Rechnung war daszuvor absolvierte Spritspar-Training mit durchschnittlich achtProzent Einsparung an Kraftstoff und CO2.Mit den Tipps der Eco-Driving-Trainer konnten drei der 13Teilnehmer sogar den innerstädtischen Normverbrauch um bis zu 10Prozent unterbieten; gefahren auf Ford Transit mit Schalt- undAutomatikgetriebe und verschiedenen Leistungsstufen von 130 PS bis170 PS.Die zukünftigen Klimaschutz-Botschafter erhielten denArbeitsauftrag, mögliche Herausforderungen und passende Lösungen fürdie Umsetzung ihrer Aufgabe zu betrachten. In der Abschlussrundewurden die Ergebnisse gemeinsam diskutiert. Das junge Team desGrünflächenamts war sich einig, dass ein eigenes Fahrtraining derbeste Weg sei, auch für erfahrene Kollegen. Nur so lassen sichVorurteile abbauen und Ehrgeiz entwickeln, ein echterSpritspar-Meister zu werden. Die Kernbotschaft für alle Kollegen seidaher: "Spritsparen und Klimaschutz kann und muss Spaß machen!"Alle mobilen Klimaschützer wurden fürs Spritsparen und Klimaschutzim realen Straßenverkehr fit gemacht. Das praxisnahe Trainingerfolgte auf drei Ford Transit, die der Kölner Hersteller zurVerfügung gestellt hatte. Acht Prozent Kraftstoff wurdedurchschnittlich eingespart. Den Bestwert erzielte ein Teilnehmer mit15 Prozent Spritersparnis; trainiert wurde auf einem 4,0 Kilometerlangen innerstädtischen Rundkurs. Dieser wurde jeweils zwei Maldurchfahren, zuerst in Alltagsfahrweise und anschließend mit denTipps professioneller Eco-Driving-Trainer. So wurde nicht nurEnergie-effizienter Fahrstil, sondern auch eine sichere, stressarmeund letztlich klimaschonende Fahrweise erlernt.Aus dem Rennen als Spritspar-Meister des Grünflächenamts gingenStefan Römer, Matthias Schüssler und Daniel Chitsulo als Gewinner inden drei Fahrzeuggruppen hervor. Sie nehmen damit am LindenthalerBezirksfinale der Kölner Spritsparmeisterschaft teil.Die Kölner Spritspar-Meisterschaft (www.spritsparmeisterschaft.de)ist eine nicht-kommerzielle Kampagne zu nachhaltiger Mobilität mitBeratung, Workshops und Spritspar-Trainings in Form einesWettbewerbs. Umgesetzt wird die Kölner Spritspar-Meisterschaft vonder Kölner Allegium GmbH und dem Institut für ökologische Forschungund Bildung "Natur & Kultur". Gefördert wird dieses Projekt durch denKlimaKreis Köln, die Ford-Werke GmbH, das Kompetenzteam KlimabildungKöln sowie durch den Deutschen Verkehrssicherheitsrat.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell