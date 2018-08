"Kölner Sommer Treff" öffnet die Türen: Fünf neue Folgen mit Susan Link und Micky Beisenherz

Köln (ots) - Der "Kölner Sommer Treff" geht in die zweite Runde:In diesem Jahr begrüßen die Journalistin und Moderatorin des ARDMorgenmagazins Susan Link und der Autor und Moderator MickyBeisenherz ab dem 3. August im WDR Fernsehen fünfmal freitags(10./17./31. August sowie 7. September, jeweils 22.00 Uhr) prominenteund außergewöhnliche Gäste, die unterhaltsame und spannendeGeschichten erzählen. Bettina Böttinger macht Urlaub und ist in derZeit außerdem mit ihrer neuen WDR-Sommerreihe "b.trifft" zu sehen.Zum Auftakt des "Kölner Sommer Treff" am 3. August heißen diebeiden Gastgeber unter anderem die kölsche Kultband Höhnerwillkommen. Seit über 40 Jahren begeistert sie mit ihren Songs - malauf Kölsch, mal auf Hochdeutsch. Frontmann Henning Krautmacherspricht über Konstanten und Veränderungen in der langen Karriere derBand.Jennifer Sieglar und Tim Schreder sind die Moderatoren derKindernachrichten-Sendung "Logo". Warum und wie sie auch Erwachsenenneue Lust auf Nachrichten machen möchten, erzählen sie im Gesprächmit Susan Link und Micky Beisenherz. Ebenfalls zu Gast istModeratorin Ruth Moschner. Die studierte Gesundheits- undErnährungsberaterin erklärt, warum es für sie eineHerzensangelegenheit ist, über gesundes Essen und einen bewusstenLebensstil zu informieren. Die deutsche Fassung des Musicals "Hair"machte Reiner Schöne berühmt. Der Schauspieler, Sänger und Songwriterblickt im "Kölner Sommer Treff" auf 50 Jahre Karriere zurück. Überdie geheime Sprache der Katzen und wie man die Stubentiger besserversteht, spricht die Phonetikerin Susanne Schötz. Einen Platz in derSendung findet auch die bewegende Geschichte von Dominik Bloh. Nacheiner schweren Kindheit verließ er mit 16 Jahren sein Elternhaus,lebte jahrelang auf der Straße und fand am Ende doch den Absprung inein neues Leben.Infos zur Sendung unter www1.wdr.de/fernsehen/koelner-treff/Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:Stefanie Schneck / Kathrin HofWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7125E-Mail: stefanie.schneck@wdr.de / kathrin.hof@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell