Das Kölner Praetorium auf dem Weg zum Welterbe / MiQua beteiligt sich mit dem einzigartigen römischen Monument an grenzübergreifender UNESCO-Bewerbung (FOTO)

Köln (ots) - Das Praetorium, einzigartiges Bodendenkmal aus römischer Zeit inder Archäologischen Zone am Kölner Rathausplatz und Highlight des zukünftigenMiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln, ist eine von dreiarchäologischen Stätten Kölns, die sich in einem gemeinsamen Vorhaben derNiederlande, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz um denUNESCO-Welterbestatus für den Niedergermanischen Limes bewerben. DieBewerbungsunterlagen sind am 9. Januar beim World Heritage Center der UNESCO inParis eingereicht worden. Die Entscheidung über den Antrag soll nach eingehenderPrüfung im Jahr 2021 fallen.Der Niedergermanische Limes war eine der wichtigsten Grenzen des RömischenReiches. 385 Kilometer lang reichte er von Remagen bis Katwijk an der Nordseeund bestand mehr als 400 Jahre. Mit dem Praetorium am Rathausplatz -Statthalterpalast und Zentrum römischer Herrschaft am Rhein -, der spätantikenFestung Divitia in Deutz und dem Flottenkastell Alteburg in Marienburg bringtdie Stadt Köln drei bemerkenswerte Bodendenkmäler entlang des Limes in dieBewerbung um den Welterbestatus ein.Dr. Thomas Otten, Direktor des MiQua: "Für Köln ist die Nominierung desNiedergermanischen Limes eine riesige Chance - die Stadt verfügt mit dem KölnerDom bereits über ein UNESCO-Welterbe und kann sich mit dem Limes als Kulturstadtweiter profilieren. Mit der zukünftigen Präsentation des Praetoriums im MiQuawird Köln seinem Ruf als "Rom am Rhein" gerecht. Zugleich steht das Projekt fürden internationalen Anspruch des MiQua, als jüngstem Museum desLandschaftsverbandes Rheinland, und für seinen Einsatz für das EuropäischeKulturerbe."Prof. Dr. Marcus Trier, Direktor des Römisch-Germanischen Museums der StadtKöln: "Die Nominierung des Niedergermanischen Limes markiert zweifellos einenMeilenstein für die Archäologie und Geschichte Kölns, das mit dem antikenStatthalterpalast, dem Flottenlager auf der "Alteburg" und dem KastellDivitia-Deutz drei hochkarätige Bodendenkmäler der römischen Reichsgrenzebeheimatet. Auch künftige Generationen werden sich der herausragenden Bedeutungunseres antiken Erbes in den Landschaften beiderseits des Rheins bewusst sein.Gerade in einer pulsierenden Millionenstadt wie Köln gilt es die Erinnerung andie römischen Ursprünge aufrecht zu erhalten.Das Praetorium unter dem zukünftigen Museum MiQuaDie erhaltenen archäologischen Überreste des Praetoriums stammen aus dem 1. bis4. Jahrhundert und sind in ihrer Größe und Vollständigkeit einmalig unter derBebauung einer modernen Großstadt. Das überwältigende Bauensemble wurde 1953durch Otto Doppelfeld für die Stadt Köln ausgegraben. Jahrzehntelang konnte nurein Teil des römischen Palastes besichtigt werden. Mit der geplanten Eröffnungdes MiQua 2021 wird nahezu der gesamte Befund erstmals zugänglich: Dievorhandenen Überreste des Praetoriums sind Teil der 6.000 m2 umfassendenAusgrabungsfläche, über der der Museumsneubau auf dem Rathausplatz errichtetwird. Neben einem Ausstellungsbereich bietet das 'Museum im Quartier' mit einem600m langen Rundgang Einblicke in die Archäologie des Untergrunds. Mit demrömischen Praetorium, dem mittelalterlichen jüdischen Viertel und demGoldschmiedeviertel werden einige der bedeutendsten archäologischenArchitekturfunde zur Geschichte der Stadt Köln und des Rheinlandes präsentiert.Bauherrin ist die Stadt, mit der Fertigstellung übernimmt der LandschaftsverbandRheinland die Trägerschaft.Grenzüberschreitender ProjektantragDer Antrag auf den Welterbestatus ist ein folgerichtiger Schritt auslangjährigem Engagement. So erforschte beispielsweise das LVR-Amt fürBodendenkmalpflege seit 2005 das Potenzial des Limesabschnitts im Rheinland undstieß die grenzüberschreitende Zusammenarbeit an. Die Initiative mündete imApril 2015 in eine offizielle Vereinbarung zur gemeinsamen UNESCO-Bewerbung derLänder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz unter Federführung der Niederlande.Limes-Welterbestätten in Großbritannien und DeutschlandDer Limes, die Außengrenze des römischen Imperiums, ist das größte lineareBodendenkmal in Europa. Hadrianswall und Antoninuswall in Großbritannien sowieder Obergermanisch-Raetische Limes in Deutschland sind bereits Teil der 1987anerkannten transnationalen UNESCO-Welterbestätte "Grenzen des RömischenReiches". Entlang der fast 400 km langen Flussgrenze des NiedergermanischenLimes reihten sich zahlreiche Kastelle, Wachttürme und Legionslager auf.Archäologischen Überreste finden sich allein in Nordrhein-Westfalen in insgesamt19 Kommunen und gehören zu den bedeutendsten Denkmälern des Bundeslandes. Darausentstanden sind bedeutende Städte und vielfältige Kulturlandschaften. Sie prägendie Region am Rhein noch heute und sind touristisch hochfrequentierte Orte.Pressekontakt:MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier KölnMichael JakobsTel. +49 (0)221 809-7156presse.miqua@lvr.dewww.miqua.lvr.de/presseUnterstützende PresseagenturARTEFAKT KulturkonzepteTel. +49 (0)30 44010 720miqua-koeln@artefakt-berlin.dewww.artefakt-berlin.de/aktuelle-projekte/miqua-koelnWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136110/4487746OTS: MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier KölnOriginal-Content von: MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln, übermittelt durch news aktuell