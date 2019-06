Kölner Lichter 2019: Mit Pixum Tickets für Deutschlands größtes musiksynchrones Feuerwerk gewinnen (FOTO)

--------------------------------------------------------------Mehr zur Aktionhttp://ots.de/F9Jskz--------------------------------------------------------------Köln (ots) -Unter dem Motto "Über Grenzen hinweg! Offenbach & Friends" findenam 13. Juli 2019 die berühmten Kölner Lichter statt. DerOnline-Fotoservice Pixum ist offizieller Sponsor des Events undverlost exklusive Zuschauerplätze mit bester Aussicht auf dasFeuerwerk.Als regelmäßiger Sponsor der Kölner Lichter ist derOnline-Fotoservice Pixum erneut mit zwei exklusivenAussichtsplattformen vor Ort vertreten: Am rechtsrheinischenKennedy-Ufer ermöglicht der große Pixum Turm mit erhöhterAussichtstribüne einen spektakulären Blick auf das Geschehen - mitdem Kölner Dom als majestätischer Kulisse im Hintergrund.Und auch am gegenüberliegenden Konrad-Adenauer-Ufer auf dem PixumBalkon haben Zuschauer eine erstklassige, unverstellte Sicht auf dasFeuerwerk. Tickets für die exklusiven Pixum Locations können über dasGewinnspiel auf der Pixum Website unter www.pixum.de/koelner-lichterergattert werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, noch einigeder begehrten Plätze auf der Hohenzollernbrücke zu gewinnen. AlleTickets werden per Zufallslos vergeben. Teilnahmeschluss für dieAktion ist der 30. Juni 2019.Mit Livemusik, Schiffskonvoi und faszinierendem Feuerwerk sind dieKölner Lichter das Sommer-Highlight am Rhein. Die schönsten Motiveder Kölner Lichter können Fotografie-Fans beim offiziellen "PixumFotowettbewerb powered by RheinEnergie Kölner Lichter 2019"einreichen und bis zum 5. August 2019 attraktive Preise gewinnen.Mehr Informationen zum Wettbewerb und zum Gewinnspiel unterwww.pixum.de/koelner-lichter.Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell