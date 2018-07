Kölner Lichter 2018: Pixum verlost exklusive Plätze für Deutschlands größtes Feuerwerk-Spektakel (FOTO)

--------------------------------------------------------------MEHR INFORMATIONENhttp://ots.de/tKCMcZ--------------------------------------------------------------Köln (ots) -Am 21. Juli ist es wieder so weit: Die Kölner Lichter -Deutschlands wohl bekanntestes musiksynchrones Feuerwerk - gehen ineine neue Runde. Unter dem Motto "Paintings - die Feuermaler vonKöln" erleuchtet das atemberaubende Meer aus Lichtern und Farben densommerlichen Nachthimmel der Domstadt. Der Kölner Online-FotoservicePixum ist zum zweiten Mal offizieller Sponsor der Veranstaltung undverlost VIP-Plätze mit bester Aussicht.Mit Livemusik, Schiffskonvoi und faszinierendem Feuerwerk sind dieKölner Lichter das Sommer-Highlight am Rhein. Auch in diesem Jahrunterstützt Pixum erneut die Veranstaltung mit einemSponsoring-Engagement. Der Online-Fotoservice Pixum ist mit zweiAussichtsplattformen vertreten. Von dort aus genießen die Gäste einenerstklassigen Blick auf das Feuerwerk. Die VIP-Plätze am Kennedy- undKonrad-Adenauer-Ufer können ausschließlich über Gewinnspiele mitausgewählten Medienpartnern sowie über den Pixum Facebook Kanal unterhttps://www.facebook.com/pixum ergattert werden.Hunderttausende Besucher genießen jedes Jahr die musiksynchroneFeuerwerk-Choreographie zwischen der Hohenzollern- und Zoobrücke amKölner Rheinufer. "Pixum ist ein Kölner Unternehmen, wir sindbesonders stolz durch unser Sponsoring-Engagement erneut Teil dieserwunderbaren Veranstaltung zu sein", berichtet Holger Plorin, Head ofBrand Marketing bei Pixum. "Als Online-Fotoservice liegt es quasi inunserer DNA besondere Momente festzuhalten. Die Kölner Lichtergehören definitiv dazu."Ihre schönsten Motive der Kölner Lichter können Fotografie-Fansbeim diesjährigen "RheinEnergie Fotowettbewerb powered by Pixum"einreichen und bis zum 15.08.2018 attraktive Preise gewinnen. MehrInformationen zum Wettbewerb und dem Thema Feuerwerk-Fotografie unterhttps://www.pixum.de/feuerwerk.Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.deFon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell