Kölner Dom erstrahlt im Lotto-Design: Neue Skulptur zeigt Bedeutung des Denkmalschutzes (FOTO)

Münster (ots) -Der Kölner Dom präsentiert sich ab heute im Lotto-Design. Passendzum "Tag des offenen Denkmals" am 9. September enthüllteWestLotto-Geschäftsführer Andreas Kötter eine ganz besondere Ausgabeder weltberühmten Kathedrale."Der Kölner Dom steht als das meistbesuchte deutsche Denkmalstellvertretend für viele andere Sehenswürdigkeiten, die zusammenunser kulturelles Erbe bilden. Um das zu schützen und zu erhalten,braucht es viel Engagement, aber auch ausreichend Fördermittel. Einbeachtlicher Teil dieser Gelder kommt dabei durch die Erlöse derstaatlichen Lotterien zusammen", sagte Kötter.Die 2,80 Meter hohe und 1,10 Meter breite bunte Domskulptur ist imeuropäischen Jahr des Kulturerbes ein Symbol für die Bedeutung derFörderung des Denkmalschutzes durch das sogenannte Lotto-Prinzip.Andreas Kötter: "Ohne die Lotteriegelder würden vieleSehenswürdigkeiten, wie wir sie heute kennen, nicht mehr in dieserForm existieren. Jeder einzelne Lotto-Spieler hat also seinen Anteildaran, dass auch die nächsten Generationen diese historischen Stättenbesuchen können."Rund 40 Prozent der Lotterieeinsätze gehen bei WestLotto an dasLand NRW und kommen so wiederum gesellschaftlichen Trägern wie derDeutschen Stiftung Denkmalschutz oder den Dombauvereinen in NRWzugute.Der Lotto-Dom ist Teil eines Kunstprojekts mit dem Namen "DomeCologne" unter der Leitung von Karsten Ludwig, Geschäftsführer von"State of the Art". Teile des Erlöses durch die Skulpturen fließen anden Zentral-Dombau-Verein zu Köln sowie an die Stiftung des 1. FCKöln und der Aktion "wir helfen" der DuMont-Gruppe.Die Dom-Skulptur im Lotto-Design, die von Künstler KlemensHechenrieder individuell bemalt wurde, ist in den nächsten Wochen beider WestLotto-Zentrale in Münster zu sehen.