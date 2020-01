Köln zittert - TELE 5 unter Top 3 der reichweitenstärksten TV-Formate auf Twitter

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

München (ots) - TELE 5 unter den reichweitenstärksten TV-Formaten auf Twitter?Na logo!In der Social Media-Arena von Twitter kann sich TELE 5 sehr wohl gegenübermächtige Buzz-Konkurrenten der großen Sender wie zum Beispiel "Bauer suchtFrau" oder "Das perfekte Dinner" durchsetzen!Im 4. Quartal 2019 schickte TELE 5 mit "SchleFaZ - die schlechtesten Filme allerZeiten" einen mehr als ebenbürtigen Kandidaten in den Ring, der mit Hilfe seinertreuen Twitter-Community den dritten Platz auf dem Siegertreppchen ergatternkonnte. Wie der Nachrichtendienst KRESS im Rahmen der aktuellen "Social TVBuzz"-Auswertung von [m]SCIENCE weiter herausgibt, konnten sich nur "Bachelor inParadise" und "Die Höhle der Löwen", Formate der in Köln ansässigen RTL Group,höher im Ranking platzieren. "Über dieses hervorragende Ergebnis freuen wir unssehr, denn wir wissen auch aus anderen Studien, dass die SchleFaZ-Communitystetig wächst", so Andrea Schombara, Director Media Research bei TELE 5. Undweiter: "Die gestützte Bekanntheit von SchleFaZ beim deutschen TV-Publikum(20-59 J.) liegt aktuell bereits bei 44%".Grünwald winkt nach Köln. Mit Hilfe des [m]SCIENCE-Tools "Social TV Buzz" hatGroupM exklusiv für KRESS die kumulierten deutschsprachigen Tweets dervergangenen drei Monate analysiert. Im Zuge dessen erstellten die Expertinnenund Experten einen Überblick über die TV-Unterhaltungsformate, die im viertenQuartal 2019 den meisten Buzz auf Twitter erzeugten.Hier geht es zum Artikel auf kress.de: http://ots.de/KgLF2iQuelle gestützte Bekanntheit: Annalect, SchleFaZ-Tracking 2019 - Welle 4,Online-Befragung im Online-Access-Panel, Feldzeit 11.-14.12.2019, Basis:TV-Zuschauer 20-59 Jahre.Pressekontakt:TELE 5 KommunikationMarijke Schröter HadleyTel.: +49 (89) 649568 - 145Marijke.SchroeterHadley@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter www.presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell