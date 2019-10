Köln ist die smarteste Stadt Deutschlands

Hamburg (ots) -- Die 400 größten deutschen Städte im Smart-City-Test- Großer digitaler Nachholbedarf bei den meisten KommunenEinsame Spitze: Köln ist Deutschlands digitalste Stadt. Das ist das Ergebnis derbisher umfassendsten Studie zum Thema "Smart City" und dem Digitalisierungsgradvon 400 deutschen Städten mit mehr als 30.000 Einwohnern - einer gemeinsamenStudie von BILANZ und der Unternehmensberatung Haselhorst Associates.Wie das Hamburger Wirtschaftsmagazin BILANZ in seiner am 2. Novembererscheinenden Ausgabe berichtet, landet die Millionenstadt beim diesjährigenSmart-City-Ranking mit deutlichem Abstand auf dem ersten Platz vor Hamburg undMünchen. Unter den Top 30 sind fünf Oststädte: Dresden, Leipzig, Chemnitz, Jena,Cottbus.Doch es besteht ein riesiger Nachholbedarf. BILANZ-Chefredakteur Klaus Boldt:"Deutschland hinkt bei der Digitalisierung international total hinterher.Zahlreiche Städte befinden sich noch im digitalen Dornröschen-Schlaf. So liegenknapp drei Viertel der Städte unterhalb eines Scores von zwölf Prozent. Dieletzten 40 Städte erreichen sogar nur ein Prozent." Auf den allerletzten Plätzenlanden die Städte Hilden, Ostfildern und Bietigheim-Bissigen.Für die aktuelle Studie hat Haselhorst Associates insgesamt 400 deutsche Städtemit über 30.000 Einwohnern hinsichtlich ihres Digitalisierungsgrades untersucht.Dabei wurde die optimale Digitalisierung mit 100 Prozent gewichtet und anhandvon 20.000 Daten ein Digitalisierungsgrad ermittelt, der sich aus achtEinzelkriterien zusammensetzt: Strategie und Umsetzung (Basis), DigitalInfrastructure, Smart Education, Smart Energy, Smart Government, Smart Health,Smart Home und Smart Mobility. Die komplette Studie kann ab dem 2. Novemberunter www.haselhorst-associates.com bestellt werden.Unabhängig vom diesjährigen Etappensieg Kölns machen die Studienergebnissezugleich eines deutlich: Die Mehrheit der deutschen Städte ist noch lange nichtsmart. Entsprechend hat es auch 2019 keine der Kommunen über einenDigitalisierungsgrad von über 50 Prozent hinaus geschafft.Klaus Boldt: "Die Mehrheit der Städte hat noch immer nicht begriffen, wiewichtig die Digitalisierung für die Zukunft der Kommunen ist. SmarteTechnologien können nicht nur das Leben in den Städten wesentlich erleichtern;sie können vor allem entscheidend zur CO2-Reduktion beitragen."Pressekontakt:Klaus BoldtBILANZ040/347-23445Original-Content von: BILANZ, übermittelt durch news aktuell