München/Köln (ots) -Einen vielfältigen Einblick in das Land Äthiopien und in dieArbeit der Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe gibt eine Fotoausstellung in den Räumen der MichaelHorbach Stiftung (50677 Köln, Wormser Straße 23). Unter dem Motto"Faszination Äthiopien" können vom 14. Juli bis zum 20. August 2019faszinierende Aufnahmen des Fotografen Rainer Kwiotek (ZeitenspiegelReportagen) besichtigt werden. Die Ausstellung ist jeweils amMittwoch und Freitag von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr und an den Sonntagenvon 11.00 bis 14. Uhr geöffnet.Rainer Kwiotek (www.zeitenspiegel.de) begleitet als Fotograf dieStiftung Menschen für Menschen seit über 15 Jahren. Während denvielen Reisen in die Projektgebiete der Hilfsorganisation sind ihmeinmalige und sehr außergewöhnliche Aufnahmen gelungen. 21 diesereindrucksvollen Fotos sind nun in der Ausstellung zu sehen. DieBilder zeigen in erster Linie die Menschen authentisch in ihrenLebensbereichen. Aber auch die einzigartige Schönheit des Landeskonnte Rainer Kwiotek mit seiner Kamera einfangen.Rainer Kwiotek ist es gelungen, den flüchtigen Moment festzuhaltenund den Fotos eine Seele zu geben", betont Dr. Sebastian Brandis,Vorstandssprecher der Stiftung Menschen für Menschen. "Seine Bildersind lebendig und kraftvoll, emotional und ergreifend. Sie zeigen unsso, wie nah uns diese wundervollen Menschen und ihr Leben sein kannund sollte."Vernissage am SonntagEröffnet wird die Fotoausstellung am Sonntag (14. Juli 2019) um11.30 Uhr durch den Vorstandsprecher der Stiftung Menschen fürMenschen, Dr. Sebastian Brandis. Rainer Kwiotek wird über seineReisen nach Äthiopien und seinen Erlebnissen berichten. Darüberhinaus wird vom Restaurant Fasika (Köln) eine original äthiopischeKaffeezeremonie geboten.Über Rainer KwiotekRainer Kwiotek kam über Umwege zur Fotografie. Nach Ausbildungenund Tätigkeiten als Kunstschmied und Augenoptiker folgte einmehrjähriger Aufenthalt in Island, Namibia und den USA. Anschließendverdiente er sein Geld als Privatdetektiv, Karatelehrer undTaxifahrer. Seine vielfältigen Berufs- und Auslandserfahrungen konnteer dann als Fotojournalist für die Agentur Zeitenspiegel einbringen.Seit vielen Jahren erscheinen seine Bilder in allen maßgeblichendeutschen und ausländischen Magazinen. Einen Schwerpunkt seinerArbeit bilden Reportagen für Hilfsorganisationen und sozialeEinrichtungen. Für Menschen für Menschen reist er seit über 15 Jahrenregelmäßig nach Äthiopien, wo neben den Fotos für das NAGAYA MAGAZINauch diese besonderen Bilder entstanden.Informationen über Rainer Kwiotek und Zeitenspiegel Reportagen(Weinstadt-Endersbach) unterhttps://www.zeitenspiegel.de/de/fotografen/rainer-kwiotek/.Über Michael HorbachSeit mehr als 20 Jahren unterstützt Michael Horbachgesellschaftliche und kulturelle Projekte. Nach seinem VWL Studiumgründete er 1983 die Horbach Wirtschaftsberatung und war sehrbedacht, stets Freiraum für seine kulturellen Interessen zu halten.1986 übernahm er die Kunstgalerie von Hans-Jürgen Müller in Köln.2000 gründete er seine Stiftung, die er mit seinem Sohn Timleitet. In den Kunsträumen der Stiftung zeigt er sozialkritischeFotografie. Ein Teil seiner Fotosammlung wird unter dem Titel"Sehnsucht" ab September im Willy Brandt Haus, Berlin ausgestellt.Dazu ist im Kehrer Verlag ein aufwendiges Fotobuch (Hrsg.Hans-Michael Koetzle) erschienen. Sein Hauptziel war und ist es, einStück zur weltweiten sozialen Gerechtigkeit beizutragen.Informationen über die Michael Horbach Stiftung unterhttp://www.michael-horbach-stiftung.de/Über Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 37 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtdas Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen(DZI). Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit in elfProjektgebieten mit über 620 fest angestellten und fastausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Informationen über Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe gibt es unterwww.menschenfuermenschen.de oder in den sozialen Netzwerken:Facebook, Twitter, YouTube und Instagram.SpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64 7015 0000 0018 1800 18BIC: SSKMDEMM Online:https://www.menschenfuermenschen.de/online-spenden/