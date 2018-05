"Köln 50667" überzeugt dauerhaft am Vorabend

München (ots) -- "Köln 50667" acht Tage in Folge über 10 % MA (14-49 Jahre)- Erfolgreichste Strecke seit März 2014Auch im sechsten Jahr der Ausstrahlung bleibt "Köln 50667" einErfolg: Die RTL II-Vorabendsoap erzielte am gestrigen Mittwoch mit10,4 % (16,6 % MA 14-29 Jahre) zum achten Mal in Folge zweistelligeMarktanteile in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen.Das ist die erfolgreichste Strecke für das Format seit März 2014.Hintergrund sind die aktuellen Story-Highlights der Soap aus derDomstadt: Während Lina kurz vor der Hochzeit mit ihrem Vergewaltigersteht, liegt Jule weiterhin im Koma und ringt mit dem Tod.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, BRD Gesamt15.05.2018-23.05.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht andersangegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell