"Köln 50667" - Wechselt Christoph Oberheide aka "Jan" zu "Berlin - Tag & Nacht"? (FOTO)

München (ots) -Christoph Oberheide spielt schon seit der ersten Folge bei "Köln50667" die Rolle des "Jan Bremer". Für zwei Spezialfolgen von "Köln50667", die am Montag und Dienstag um 18:05 bei RTL II ausgestrahltwerden, besuchte Christoph das Set von "Berlin - Tag & Nacht" undstand mit Lutz Schweigel und Saskia Beecks vor der Kamera. Verschlägtes Christoph etwa bald dauerhaft zu "Berlin - Tag & Nacht"?Er gehört zu den Urgesteinen von "Köln 50667". Christoph Oberheidemacht schon seit sechs Jahren als "Jan" viele Höhen und Tiefen durch.Nun hat es den "Jan"-Darsteller allerdings in die Hauptstadtverschlagen. "Jan" gibt sich in Berlin als "Alex Kowalski" aus undtrifft dabei auf "Joe" und "Alina". Chaos ist bei der Ausgangslagenatürlich vorprogrammiert. Mit wem Christoph im echten Leben gernemal die Rollen tauschen würde, weiß er übrigens schon genau."Eigentlich bin ich ja zufrieden mit mir,", erklärt er lächelnd,"aber es wäre schon cool, mal in die Rolle von Kit Harington zuschlüpfen und "Jon Schnee" bei "Game of Thrones" zu spielen."Christoph Oberheide hatte viel Spaß mit den "Berlin - Tag &Nacht"-KollegenChristoph hat sich gleich von Anfang an über die Zusammenarbeitmit Lutz Schweigel ("Joe") und Saskia Beecks ("Alina") gefreut, vorallem, da er sie schon vorher flüchtig kannte. Dementsprechendentspannt war auch der Dreh-Tag, wie Christoph berichtet: "Wir habenuns sehr gut verstanden. Lutz und Saskia sind sehr professionell,genauso wie das Team dahinter. Alles lief absolut reibungslos, fastals ob wir schon immer zusammengearbeitet hätten."Kann Christoph Oberheide sich einen Wechsel zu "Berlin - Tag &Nacht" vorstellen?Doch würde Christoph auch langfristig die Rheinmetropole für dieHauptstadt verlassen und zu "Berlin - Tag & Nacht" wechseln? "EineZeitlang könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, ich schätzeBTN sehr und es wäre toll, die anderen BTN-Darsteller auch mal näherkennenzulernen. Aber für immer würde ich, Köln, meine Heimatstadtnicht verlassen wollen und auch Köln 50667 würde ich dauerhaft nichtaufgeben."Ausstrahlung:"Köln 50667": immer werktags, um 18:05 Uhr bei RTL II"Berlin - Tag & Nacht": immer werktags, um 19:05 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell