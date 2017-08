"KölnEngagiert 2017": TÜV Rheinland erhält Ehrenamtspreis der Stadt Köln / Jury wählt von 132 Bewerbungen elf Preisträger aus / Oberbürgermeisterin Reker übergibt Preis an Dr.-Ing. Michael Fübi

Köln (ots) - TÜV Rheinland hat den Ehrenamtspreis der Stadt Kölnerhalten. Ausgezeichnet wurde das langjährige Engagement derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens beim KölnerFreiwilligentag. Bereits seit 2004 unterstützen am Freiwilligentagzahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TÜV Rheinlandgemeinschaftlich gemeinnützige Projekte in der Stadt. "UnsereVerantwortung als Unternehmen tragen wir mit unserer Arbeit fürSicherheit von Mensch, Technik und Umwelt ebenso wie als Arbeitgeber.Fester Bestandteil unserer Verantwortung ist aber auch dasgesellschaftliche Engagement an unseren Standorten - in Köln undweltweit", so Dr.-Ing. Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der TÜVRheinland AG, der den Ehrenamtspreis am Sonntag von KölnsOberbürgermeisterin Henriette Reker entgegennehmen wird.TÜV Rheinland hilft mit Ehrenamtstätigkeit vor OrtKöln ist Sitz der Konzernzentrale von TÜV Rheinland, weit über2.000 Menschen arbeiten hier für das weltweit tätige Prüfunternehmen.Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des TÜV Rheinland haben imRahmen des Freiwilligentags beispielsweise die Räumlichkeiten einesKindergartens renoviert, gemeinsam mit Bewohnern des "HausesLebenshilfe" einen Bürgerpark verschönert sowie Garten undRäumlichkeiten eines Naherholungsgebiets auf Vordermann gebracht.Zudem haben sie Ende 2015 und Anfang 2016 beim Sortieren vonSachspenden in Erstaufnahmestellen für Geflüchtete geholfen. 2017folgte die Gestaltung eines Verkehrsübungsplatzes für Flüchtlinge inKöln durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Elf Preisträger aus 132 Bewerbungen erhielten AuszeichnungDie unabhängige Jury der Stadt Köln hat die diesjährigen Trägerdes Ehrenamtspreises aus 132 Bewerbungen ausgewählt. Neben dem TÜVRheinland als einzigem Unternehmen hat die Stadt vier Einzelpersonen,drei engagierte Bürgergruppen und zwei Schulen ausgewählt, die sichehrenamtlich in Köln und Umgebung einbringen. Die Bundesligaspielerindes 1. FC Köln, Tugba Tekkal, hat den Sonderpreis "EhrenamtlichesEngagement im Sport" erhalten. Bei der Preisverleihung und deranschließenden Bühnenfeier auf dem Heumarkt und Alter Markt war auchder diesjährige Ehrenamtspate und TV-Moderator Matthias Opdenhövelanwesend.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Hartmut Müller-Gerbes, Presse, Tel.: 02 21/8 06-4355Die aktuellen Presseinformationen erhalten Sie auch per E-Mail überpresse@de.tuv.com sowie im Internet: www.tuv.com/presse undwww.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell