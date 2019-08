Köbig Vorreiter im deutschen Baustoff-Fachandel / Bauspezialist bietet zertifizierte Produkte zum gesünderen Bauen an

Mainz (ots) - Der Baustoff-Fachhandel in Deutschland erschließtsich ein neues Geschäftsfeld: Produkte für gesünderes Bauen.Vorreiter der Branche ist nach eigenen Angaben der MainzerBauspezialist J.N. Köbig GmbH. Das auf den Handel mit Baustoffen,Produkte des Garten- und Landschaftsbaus, Fliesen sowie Sanitär- undHeizungsartikel ausgerichtete Unternehmen nennt seine neue Aktivität"Wohngesundheit mit System". Dafür wurde Köbig jetzt vom SentinelHaus Institut (SHI, Freiburg) zertifiziert.Konkret werden besonders schadstoffarme Baustoffe und Materialiennunmehr im "Grünen Regal" angeboten. Diese Bezeichnung steht für einvon Köbig und dem Sentinel Haus Institut in Freiburg (Breisgau)entwickeltes Konzept. Das SHI prüft die Baustoffe in punctoGesundheitsgefährdung und schult Mitarbeiter in puncto Sortiment,Beratung und Lagerhaltung. Dieser Prozess wurde bei Köbig in knappzwei Jahren umgesetzt. Am Ende stand jetzt die Auditierung derBeratungsdienstleistungen und Gesamtzertifizierung. "Grüne Regale"stehen zunächst im Köbig BauPark in Mainz und in den Niederlassungenin Alzey, Bürstadt, Eisenberg und Koblenz. Schritt für Schritt sollenauch die weiteren Köbig-Standorte in Rheinland-Pfalz und Hessenzertifizierte Produkte zum gesünderen Bauen bereithalten.Auftakt zu einer bundesweiten Qualifizierungsoffensive?"Mit dem Grünen Regal nimmt Köbig eine aktive Schlüsselpositionzwischen Hersteller und Kunde ein", sagt Stefan Thurn,geschäftsführender Gesellschafter und Präsident des BundesverbandesDeutscher Baustoff-Fachhandel (BDB, Berlin). Branchenexperten gehendavon aus, dass die Köbig-Zertifizierung der Auftakt zu einerbundesweiten "Qualifizierungsoffensive" im Baustoff-Fachhandel seindürfte. "Das Grüne Regal" sei ein Instrument, heißt es, um alle amBauen beteiligten Partner und die Bauherren selbst für mehrWohngesundheit zu interessieren. Noch wüssten zu wenige Menschen umProdukte für gesünderes Bauen.Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Köbig gruppenweit mit rund 600Mitarbeitern einen Umsatz von annähernd 174 Millionen Euro.Pressekontakt:Köbig-MedienbüroHermann-Josef Berg,Telefon 0171-14 22 439,E-Mail: Hermann-Josef.Berg@t-online.deOriginal-Content von: Köbig, übermittelt durch news aktuell