Kodiak nimmt Handel an der OTCQB unter dem Kürzel „KDKCF“ auf

Quelle: IRW Press

9. März 2021 – Vancouver, British Columbia, Kanada – Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK) freut sich, die Aufnahme des Handels seiner Stammaktien am OTCQB-Markt unter dem Kürzel „KDKCF“ bekannt zu geben. Das Unternehmen wird auch weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel „KDK“ und an der Frankfurt Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel „5DD1“ gehandelt.

