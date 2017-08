Kochen wie ein Sternekoch / Tolle Küchenartikel und Rezepte von Alfons Schuhbeck bei ALDI SÜD (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Praktische Kochutensilien, geschmackvolle Küchen-Accessoires oderausgewählte Spezialitäten für Genießer - mit der Alfons SchuhbeckPremium Kollektion bietet ALDI SÜD seinen Kunden ab dem 31. Augustein vielseitiges Angebot an nützlichen und attraktivenKüchenartikeln. Zudem hat der TV- und Sternekoch acht raffinierteRezepte entwickelt, die auf der ALDI SÜD Website verfügbar sind.Clevere und stilvolle KüchenhelferBeim Kochen sind nicht nur ausgewählte Zutaten entscheidend, auchdie Zubereitung zählt. Mit der Alfons Schuhbeck Premium Kollektionwird diese zum Kinderspiel: Für das perfekte Anbraten von Fisch,Fleisch und Gemüse sorgt die Profi-Induktionspfanne mitAntihaftbeschichtung. Frische Kräuter zum Würzen lassen sich imHandumdrehen mit dem Keramik-Mörser zerstoßen und das Reiben vonfrischer Zitrone oder Käse gelingt mit der rostfreien Handreibe ausEdelstahl wie von selbst. "Die Produkte sind super praktisch, sehengut aus und eignen sich ideal für alle, die gerne Zeit in der Kücheverbringen", beschreibt Schuhbeck die Kollektion.Geschmackvolle KüchentextilienUm die Gerichte nach dem Kochen gekonnt in Szene zu setzen, bietetdie Alfons Schuhbeck Premium Kollektion außerdem edle Tischwäsche an,darunter Platzsets in verschiedenen Farben. Und auch für den eigenenLook am Herd gibt es die passenden Accessoires: Mit Schürze,Topflappen und Geschirrtüchern im Schuhbeck Premium Design macht dasKochen gleich doppelt so viel Spaß.Pralinés und feine Tees zum GenießenExklusive Gaumenfreuden aus der Alfons Schuhbeck Kollektion bietetALDI SÜD seinen Kunden als besonderes Genusserlebnis zum Kauf an.Dazu zählen unter anderem eine Pralinenmischung aus Trüffel undSchokolade sowie ein "7-Kräuter-Tee" - eine Komposition ausPfefferminze, Melisse, Salbei, Rosmarin, Thymian, Lavendel undBasilikum.Acht raffinierte Rezepte und Tipps vom SternekochGebratene Garnelen für ein romantisches Dinner zu zweit,Lammsteaks an Bohnen-Tomaten-Gemüse für einen netten Abend mit Gästenoder klassische Lasagne für die Familienbande - TV- und SternekochAlfons Schuhbeck hat für ALDI SÜD acht raffinierte Rezepteentwickelt, die auf aldi-sued.de abrufbar sind. Drei der acht Rezeptewird es in Form eines Rezeptvideos geben, in denen Schuhbeckwertvolle Tricks verrät und zeigt, wie man aus wenigen Zutaten tolleGerichte zaubert. "Die Rezepte, die in Zusammenarbeit mit ALDI SÜDentstanden sind, eignen sich für jedermann und jeden Anlass. Siegelingen schnell und einfach, sind super lecker und machen richtigviel Spaß", freut sich der bekannte TV-Koch. "Mein Favorit: DasRindersteak mit Grillgemüse und selbstgemachter Kräuterbutter."Rezepte im Überblick- Lammsteaks an Bohnen-Tomaten-Gemüse- Lasagne Bolognese- Champignon-Blätterteigstrudel mit Schnittlauchsauce- Schweinefilet im Speckmantel mit Apfel-Rahm-Kraut- Maispoularde mit Gemüse- Gebratene Garnelen auf italienischem Salat- Rindersteak mit Kräuterbutter und Grillgemüse- Kartoffel-Gemüse-Gröstl mit RostbratwurstÜber Alfons SchuhbeckAlfons Schuhbeck, 1949 in Traunstein/Oberbayern geboren,absolvierte seine Lehr- und Wanderjahre in Salzburg, Genf, Paris,London und München. 1980 übernahm er das elterliche Kurhausstüberl inWaging am See und wurde 1983 für seine Kochkunst mit einemMichelin-Stern ausgezeichnet, den er seither hält. Seit 2003 kochtdas Team von Alfons Schuhbeck am Münchner Platzl. Neben denRestaurants "Fine dining", "In den Südtiroler Stuben", "SchuhbecksOrlando" und der "Orlando Sportsbar" betreibt er im historischenHerzen Münchens einen Eissalon, Teeladen, Gewürz- und Müsliladen,Partyservice, die Orlando Bar und eine Kochschule.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: www.aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI S?D, übermittelt durch news aktuell