"Lecker Schmecker Wollny - Silvias beste Schnäppchenrezepte"- Ausstrahlungsstart am Donnerstag, 23. März 2017, um 21:15 Uhrbei RTL IIWie kann man günstig und lecker für seine Familie kochen? Dieerfahrene Großfamilien-Mama Silvia Wollny macht es vor und zeigt, wieman für kleines Geld ein leckeres und vollwertiges Menü zaubern kann.Elf Kinder, elf verschiedene Geschmäcker und elf hungrige Mäuler, diees jeden Tag zu füttern gilt: Silvia Wollny weiß wie keine zweite,was sie am Herd tut. Ihre Rezepte und Küchentricks sind ein jahrelangzusammengetragenes Meisterwerk aus ungewöhnlichen Gerichten undZutaten-Kombinationen. Zum Start der neuen Folgen ist SilviasKreativität gefragt. Die Elffach-Mama steht vor der Herausforderung,sich ein Menü auszudenken, das alle Lieblingsgerichte ihrer Kindervereint.Silvia steht zum Start der neuen Folgen vor einer großenChallenge: Die Chefin des Wollny-Clans muss alle Lieblingsgerichteihrer Liebsten in einem Menü vereinen. Bei nur drei Gängen und einerzwölfköpfigen Familie heißt es daher geschickt zu kombinieren,umzuwandeln und auszuprobieren, um den Geschmäckern möglichst allerWollnys nachzukommen.Bei der Vorspeise entscheidet sich Silvia für selbstgemachte"Wollny-Tapas". Schließlich kommt Fingerfood bei den Kids immer gutan und als kleine Häppchen lassen sich gleich mehrere Leibspeisen aufeinmal servieren. Das Hauptgericht soll ein mit Gouda überbackenerGeflügelhack-Burger werden, der abschließend mit Bolognese-Soßeübergossen wird. Gleichermaßen kreativ verdingt sich Deutschlandswohl berühmteste Großfamilien-Mama auch bei Beilagen und Dessert.Silvia Wollny plant bei ihren Challenges in "Lecker SchmeckerWollny" gleichermaßen außergewöhnlich wie auch riskant und stelltsich Woche für Woche neuen Herausforderungen am Herd."Lecker Schmecker Wollny - Silvias beste Schnäppchenrezepte"Ab Donnerstag, 23. März 2017, um 21:15 Uhr bei RTL II