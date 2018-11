BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch hat sich für Friedrich Merz als künftigen CDU-Chef ausgesprochen. Koch sagte in dem "Spiegel": "Dass ich mit meinem ökonomisch geprägten Hintergrund, aber auch wegen meiner persönlichen Beziehung zu ihm eine Präferenz für Friedrich Merz habe, will ich nicht verheimlichen." Merz werde sich nach seiner langen Abwesenheit wieder an den Politikbetrieb gewöhnen müssen, räumte Koch ein.

"Da wird es sicher auch mal hakeln, aber wo ist das Problem?" Er sei zuversichtlich, dass Merz und Bundeskanzlerin Angela Merkel eine vernünftige Zusammenarbeit hinbekommen könnten, so Koch. "Angela Merkel hat ein tiefes Bestreben, in die Geschichtsbücher als eine einzugehen, die einen souveränen Abgang hinbekommen hat, sodass jemand den Parteivorsitz gut übernehmen kann." Koch schloss für sich eine Rückkehr in die Politik definitiv aus.

Foto: über dts Nachrichtenagentur