"Koch mal Anders": Dreharbeiten für neues Format mit Thomas Anders gestartet (FOTO)

Mainz (ots) - Gastgeber Thomas Anders begrüßt prominente Gäste zum Talk am Herd/ Ausstrahlung im März 2020 im SWR FernsehenWobei lässt sich besser etwas über sein Gegenüber erfahren als beim Kochen?Sänger, Entertainer und Genussmensch Thomas Anders begrüßt in der neuen Sendung"Koch mal Anders" prominente Gäste am Herd. Die neue Kochsendung im SWRFernsehen läuft ab März 2020. In Mainz sind jetzt die Dreharbeiten für zehnFolgen gestartet. In vertrauter Atmosphäre einer modernen Landhausküche versuchtThomas Anders seinen prominenten Gästen das eine oder andere Geheimnis zuentlocken. Aber natürlich steht auch das Kulinarische im Mittelpunkt. Gekochtwerden die Lieblingsrezepte des Gastes und des Gastgebers. Die Gerichte lassensich einfach in 45 Minuten umsetzen, sodass die Zuschauer*innen sie amheimischen Herd nachkochen können. Thomas Anders: "Leidenschaft, intensiveGespräche, Genuss: Das alles verbinde ich mit Kochen. Die Dreharbeiten für 'Kochmal Anders' sind gestartet, das Team ist mit Herzblut dabei und meine Gästehaben tolle Rezepte im Gepäck. Im nächsten Frühjahr laden wir dann dieZuschauerinnen und Zuschauer ein, im SWR Fernsehen dabei zu sein. Und ich würdemich sehr freuen, wenn sie diese Einladung annehmen." In Mainz finden dieDreharbeiten im Studio D statt. Die zehn Folgen laufen im März 2020 täglich imNachmittagsprogramm des SWR Fernsehens - im Vorfeld der beliebtenNachmittagssendung "Kaffee oder Tee". Gäste sind unter anderem Matthias Steiner,Isabel Varell und Francine Jordi. Informationen auch unterhttp://swr.li/koch-mal-andersPressekontakt: Johanna Leinemann, Tel. 06131 929 33293, johanna.leinemann@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4457386OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell