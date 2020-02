"Koch mal ANDERS": Am 2. März startet das neue Format mit Thomas Anders

Mainz (ots) - Wobei lässt sich besser etwas über sein Gegenüber erfahren alsbeim Kochen? Sänger, Entertainer und Genussmensch Thomas Anders begrüßt in derneuen Sendung "Koch mal ANDERS" prominente Gäste am Herd. Die neue Kochsendungim SWR Fernsehen läuft ab 2. März 2020 von Montag bis Freitag um 13:45 Uhr imSWR Fernsehen.In vertrauter Atmosphäre einer modernen Landhausküche versucht Thomas Andersseinen prominenten Gästen das eine oder andere Geheimnis zu entlocken. Abernatürlich steht auch das Kulinarische im Mittelpunkt. Gekocht werden dieLieblingsrezepte des Gastes und des Gastgebers. Die Gerichte lassen sich einfachin 45 Minuten umsetzen, sodass die Zuschauer*innen sie am heimischen Herdnachkochen können.Die Folgen:Montag, 2. März: "Koch mal ANDERS" mit Isabel VarellDienstag, 3. März: "Koch mal ANDERS" mit Matze KnopMittwoch, 4. März: "Koch mal ANDERS" mit Regina HalmichDonnerstag, 5. März: "Koch mal ANDERS" mit Manuel AndrackFreitag, 6. März: "Koch mal ANDERS" mit Francine JordiMontag, 9. März: "Koch mal ANDERS" mit Matthias SteinerDienstag, 10. März: "Koch mal ANDERS" mit Meltem KaptanMittwoch, 11. März: "Koch mal ANDERS" mit Maximilian ArlandDonnerstag, 12. März: "Koch mal ANDERS" mit Jörg KnörFreitag, 13. März: "Koch mal ANDERS" mit Claudia KleinertInformationen auch unter http://swr.li/koch-mal-andersFotos über ARD-Foto.dePressekontakt:Johanna Leinemann, Tel. 06131 929 33293, johanna.leinemann@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4532122OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell