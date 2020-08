"Koch ein!" mit dem SWR auf YouTube (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Vorräte anlegen, Dinge haltbar machen, ressourcenschonend mit Lebensmitteln umgehen und nachhaltig denken - das sind Themen der Zeit. "Koch ein!" ist ein neues On-demand-Format im Youtube-Kanal des SWR, das sich ausschließlich dem Einmachen widmet. Profikoch Timo Böckle aus Böblingen vermittelt in diesem Videokochbuch die dazu erforderlichen Handgriffe und den Spaß am Selbermachen. Jede Woche wird hier eine neue Anleitung hochgeladen. Die erste Folge ist online: https://youtu.be/dGyP4mLCWN0Köstlich, haltbar, selbst gemachtWie war das, als die Verwandtschaft eine reiche Obst- und Gemüseernte verarbeitete und für den langen Winter haltbar machte? Wer es verpasst hat, Mutter, Großmutter, Onkeln und Tanten über die Schulter zu schauen, kann sich dieses Wissen jetzt aneignen, und zwar in "Koch ein!" Die neue Video-Reihe im Youtube-Kanal des SWR ist spezialisiert auf: köstlich, haltbar, selbst gemacht.Nachhaltig Denken auch in der KücheEinkochen ist besser als Hamstern oder gar Wegwerfen: Wer wissen möchte, wie man mit Lebensmitteln gut umgeht, lernt mit "Koch ein!", wie man regionale, saisonale Lebensmittel einfach zubereitet und haltbar macht. Profikoch Timo Böckle aus Böblingen präsentiert traditionelle Küchentechniken und passt sie modernen Gegebenheiten an. Er zeigt Schritt für Schritt, wie's geht und lädt zum Nachmachen ein. Als neugierige "Küchenhilfe" schaut SWR Moderatorin Lea Wagner dem Koch in die Töpfe.Große Netzgemeinde von KochbegeistertenIm Netz gibt es eine große Community von Menschen, die sich für Food- und Nachhaltigkeitsthemen interessieren. Daher gibt es plattformgerecht produzierten Content auch auf den Facebook-Seiten von "Kaffee oder Tee" und "ARD Buffet". Die Rezepte dazu und Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Nutzer in den Apps und auf den Homepages der beiden Service-Sendungen.Rotkohl Asia StyleIn der ersten "Koch ein!"-Folge, die ab sofort auf dem SWR Youtube-Kanal zu sehen ist, gibt es "Rotkohl Asia Style". Timo Böckle zeigt, wie einfach das geht. Für den "Asia Style" sorgen Ingwer, Chili und ordentlich Knoblauch. Der Kohl kostet nicht viel, ist ruckzuck im Einmachglas und das Beste: Man kann das leckere Gemüse noch lange nach der Rotkohlsaison kalt oder warm genießen. Am kommenden Wochenende, 15. August, zeigt Timo Böckle, wie Wildschweinbraten im Glas gelingt. Weitere Infos unter: http://swr.li/swr-koch-ein-auf-youtubeKoch ein! Jetzt auf dem SWR YouTube-Kanal: https://youtu.be/dGyP4mLCWN0Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7169/4675818 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell