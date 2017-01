Koch-Achelpöhler verlässt Industrieverband Agrar (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Volker Koch-Achelpöhler (52), Hauptgeschäftsführer desIndustrieverbands Agrar e. V. (IVA), verlässt den Wirtschaftsverbandzum Monatsende und leitet ab dem 1. Februar 2017 dasEU-Verbindungsbüro der Bayer AG in Brüssel. Koch-Achelpöhler trat imMärz 2006 in die Geschäftsführung des IVA ein."Volker Koch-Achelpöhler hat in den fast elf Jahren seinerTätigkeit als Hauptgeschäftsführer aus dem IVA einen modernenWirtschaftsverband gemacht, der Ansehen und Vertrauen bei Politik,Verwaltung und Medien genießt. Namens der Mitglieder und desPräsidiums danke ich ihm für sein Wirken und wünsche ihm für seineneuen beruflichen Herausforderungen alles Gute", sagte IVA-PräsidentDr. Helmut Schramm.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der50 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Schädlingsbekämpfung und Biotechnologie. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttp://www.iva.deOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V., übermittelt durch news aktuell