"Kobras - Die Mofa-Gang" ab 11.11. bei NITRO - Ein Roadtrip voller Emotionen, Abenteuer und Spaß

Köln (ots) - Köln, 11.10.18: Die Kobras - das ist mehr als nur einMofa-Club. Es ist 2-Takt-Cooltour! Und ein wahr gewordenerMänner-Traum. Mit "Kobras - Die Mofa-Gang" heftet sich NITRO ab dem11.11. mit zehn Folgen an die Fersen des berühmt-berüchtigten Clubsvom Niederrhein und bringt mit der eigenproduzierten Doku dasLebensgefühl der urigen Straßen-Cowboys auf den Bildschirm. ImMittelpunkt stehen die äußerst sympathischen "Ur"-Kobras Ben, Sascha,Auge und Marc - über sie erzählt die Doku-Staffel einen besonderenRoadtrip voller Emotionen, Abenteuer und Humor. Wie aktuell das ThemaMofa ist, zeigt auch der Kinofilm "25 km/h" mit Lars Eidinger undBjarne Mädel, der gerade in den deutschen Kinos gestartet ist und fürden die Kobras das passende Mofa besorgt haben.Getreu dem Motto "25 km/h Freiheit" tourte die Männergruppe aufihren Mofas bereits durch Kroatien, über die Rennstrecke desNürburgrings in der "Schnapsglasklasse" oder gemütlich in der SonneMallorcas. Dazu kam es als 2011 fünf Mitglieder bei RTL imWissensduell gegen Günther Jauch ("Fünf gegen Jauch") antraten. Sieerspielten eine beträchtliche Summe, die es dem Club ermöglichte, denTraum "Mallorca" wahr werden zu lassen.Jetzt macht sich der 2004 gegründete - und damit älteste -Mofa-Club bei NITRO auf zu noch größeren Abenteuern. Sie duellierensich beim Ackerrennen, testen Pommesbuden im Ruhrpott,treffen ihrIdol Nico Rosberg auf der Formel 1 Renntrecke in Monte Carlo, mischendas "Werner Rennen" auf und treffen die "Kollegen" von "Alarm fürCobra 11". Ihre größte Herausforderung des Jahres wird allerdings dieAlpenüberquerung beim Ötztaler Mopedmarathon (ÖMM) sein.Wie vermittelt man einem Außenstehenden die Begeisterung für dasKleinkraftrad? "Einfach viel fahren, dann regelt sich das alles vonalleine.", so Marc Ternes. August Seif ergänzt: "Kann man nicht. Dasmuss man ausprobieren. Also auf den Bock und eine Runde drehen."Sascha de Syo sieht das so: "Altes Fahrzeuggut und Technikgeschichtenin der heutigen digitalen Zeit ans Laufen zu bekommen und ein StückHistorie und Jugend zurückholen, darum geht es." Auf was kann sichder Zuschauer in der Doku freuen? "Auf ÖMM, Hockenheimring, Mofaco,Freundschaft, Mofaliebe, Schrauben, Currywurst, Ackerrennen, Blut undSchweiß und geile Typen, die ihre Leidenschaft leben.", so diegemeinsame Antwort der Ur-Kobras.Und was machen die Jungs, wenn sie nicht gerade on the road sindoder an ihren Maschinen tüfteln und schrauben?! Die neue NITRO-Dokugibt die Antwort. "Kobras - Die Mofa-Gang" ist eine Produktion derLabel Lohse Film- und Fernsehproduktions GmbH.Eine Preview der ersten Folge gibt es bereits am 08.11. um 1.00Uhr zu sehen. Am Sonntag, 11.11., um 14.00 Uhr startet das Formatdann wöchentlich mit Doppelfolgen in einer Deutschlandpremiere.Pressepreview der ersten beiden Folgen, weitere Infos und Fotoshier: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/tv-programme/nitro/tv-preview/Die Kobras im Netz: https://www.facebook.com/dieKobras/www.die-kobras.de Und bei Instagram: DiekobrasPressekontakt:Claus RichterKommunikation NITROEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 / 456 - 74247claus.richter@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuell