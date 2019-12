Koblenzer Sanitätsregiment spendet für Familie (FOTO)

Koblenz (ots) - Der Koblenzer Anteil des Sanitätsregiments 2 hat auf Initiativeeines seiner Angehörigen eine Spendensumme von 2.000 Euro aufgebracht. Das Geldkommt einer Familie zugute, die durch einen Großbrand zwei Kinder und ihr Heimverlor. Es verdeutlicht die große emotionale Anteilnahme der Soldatinnen undSoldaten an diesem schrecklichen Schicksal.Mit sichtlicher Betroffenheit erzählen zwei Angehörige des Sanitätsregiments 2die schwer erträgliche Geschichte. Der eine ist Oberfeldarzt Matthias Marth undder andere Oberstabsgefreiter Eduard Helm. Marth ist Kommandeur desFührungsbereiches Koblenz, der dem Sanitätsregiment 2 "Westerwald" zugehörigist. Auch der Ideengeber für die Spendenaktion, Helm, gehört zum KoblenzerAnteil und ist Angehöriger der 6. Kompanie. Der junge Soldat kommt ausMengerskirchen, einer Gemeinde im hessischen Westerwald. Durch seine Kinderkennt er die Familie, deren Haus vor Kurzem durch einen folgenschweren Brandunbewohnbar wurde. Doch Material kann ersetzt werden, das Leben nicht. Zweikleine Mädchen im Alter von vier und zehn Jahren kamen bei dem Brand ums Leben.Die Familie steht nun vor den Trümmern ihres Lebens. Schmerzen dieser Art könnennicht nachempfunden werden, Trost zu spenden ist unmöglich.SpendenbitteNach einem Gespräch mit dem Vater der beiden toten Kinder, fassteOberstabsgefreiter Helm einen Entschluss. Er bat seinen Kompaniechef, eineSpendenbox für die Familie auf der internen Jahresabschlussveranstaltungaufstellen zu dürfen. Diese Bitte zog Kreise bis zum Kommandeur desFührungsbereiches Koblenz. Oberfeldarzt Marth ließ sich die Gründe für die Bitteerklären und war sofort ebenso emotional betroffen. Er befürwortete den Wunschseines Soldaten und dachte zudem über Möglichkeiten nach, schnellstmöglich vielGeld zusammenzubekommen. Hierbei halfen ihm drei kleine Plüsch-Pandabären.Plüsch-Pandabären als SpendenhelferDie drei Bären sind waschechte Chinesen. Das Regiment erhielt sie im Sommer 2019als Gastgeschenke der Chinesen während der gemeinsamen Sanitätsübung CombinedAid 2019 in Bayern. Marth entschloss sich kurzerhand, sie für eine Versteigerungzur Verfügung zu stellen. Ergriffen erzählt er, dass er niemals mit einerderartig großen Anteilnahme und Spendenbereitschaft der ihm zugehörigenKompanien, Betreuungsstellen und dem Ausbildungs- und Simulationszentrumgerechnet hätte. Denn: der erste Bär erzielte eine Summe von 300 Euro. Dieswurde beim zweiten getoppt: 350 Euro. Der letzte kleine Panda wechselte dann fürsage und schreibe 450 Euro den Besitzer.Symbol der AnteilnahmeDie ohnehin zusätzlich bereitgestellte Spendenbox füllte sich im Laufe derVeranstaltung weiter, sodass zwei Tage nach der Feier, zum Nikolaustag, 2.000Euro für die Familie zusammengekommen sind. Die Koblenzer Soldatinnen undSoldaten wissen, dass dies kein Trost sein kann, möchten es aber als Symbol derAnteilnahme verstanden wissen. Die Betroffenheit sitzt tief und in Gedankenmöchten sie der Familie nahe sein und viel Kraft und Lebenswillen senden.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum SanitätsdienstTelefon: 0261 869 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122038/4464173OTS: Presse- und Informationszentrum SanitätsdienstOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuell