Koblenz (ots) -Das Bundeswehrzentralkrankenhaus hat einen neuen Kommandeur undÄrztlichen Direktor. Der Stellvertretende Inspekteur desSanitätsdienstes und Kommandeur Gesundheitseinrichtungen,Generalstabsarzt Dr. Stephan Schoeps, hat Generalarzt Dr. NorbertWeller von der Führung des Hauses entbunden. Gleichzeitig hat erGeneralarzt Almut Nolte mit der Leitung desBundeswehrzentralkrankenhauses beauftragt."Das Bundeswehrzentralkrankenhaus befindet sich - wie viele anderesanitätsdienstliche Dienststellen, in einer Zeit des Umbruches. DieEinnahme der Zielstruktur 2020 erforderte zahlreiche strukturelleÄnderungen im Hause," beginnt Schoeps seine Rede. Gemeint sind damitdie vielen Umstrukturierungen und Umbauten im Haus, die dem neuenStand der Medizin gerecht werden sollen. "Wie sie alle wissen,entwickelt sich einerseits die medizinische Wissenschaft in rasendemTempo weiter und neue Entwicklungen und Verfahren nehmen ungebremstihren Lauf." Für die Zukunft sind noch weitere Maßnahmen geplant, diebereits durch Weller ins Rollen gebracht wurden. "Wir dürfen uns demFortschritt nicht verschließen und müssen auch stets unserenmilitärischen Auftrag erfüllen," betont Schoeps vor den geladenenGästen ausdrücklich.Im November 2017 wurde Weller Kommandeur und ärztlicher Direktordes Bundeswehrzentralkrankenhauses in Koblenz. "Eine Aufgabe, der Siesich mit vollem Eifer gestellt haben und in kürzester Zeit belastbareNetzwerke etabliert hatten," lobt Schoeps. "Sie haben dem Haus undIhrem Personal sehr gut getan. Sie haben zugehört, zugepackt undEiniges bewegt - und Ihre Mitarbeiter hätten Sie wohl sehr gernlänger als Chef behalten." In seiner Zeit brachte Weller Projekte wiedas Krankenhaus 4.0 voran und die Etablierung des HerzzentrumsNördliches Rheinland-Pfalz.Neu auf dem Dienstposten ist nun Generalarzt Almut Nolte, die alszweite Frau das Kommando über das BundeswehrzentralkrankenhausKoblenz erhalten hat. "Diese Verwendung ist mit Sicherheit dieforderndste Führungsverwendung, die der Sanitätsdienst zu bietenhat," so Schoeps. Nolte war seit 2016 als Stellvertreterin desKommandeurs Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützungeingesetzt.