Die deutsche Autoindustrie wird für den Bau von Elektro-Fahrzeugenimmer abhängiger von der Demokratischen Republik Kongo. Das geht auseiner noch unveröffentlichten Studie der Deutschen Rohstoffagentur(DERA) hervor, die dem Radiosender NDR Info vorliegt. Im KrisenlandKongo sind am Donnerstagabend (20. Dezember) die für Sonntaggeplanten Wahlen erneut verschoben worden. Den Berechnungen der DERAzufolge könnte der Kobaltbedarf aller Autobauer weltweit bis zum Jahr2026 fünf Mal so hoch sein wie heute und von derzeit 15.000 Tonnenpro Jahr auf bis zu 85.000 Tonnen ansteigen. Kobalt ist für diederzeitige Lithium-Ionen-Technologie von Batterien und damit für denAusbau der E-Mobilität ein unerlässlicher Rohstoff, die DemokratischeRepublik Kongo aktuell das wichtigste Abbaugebiet. Die DeutscheRohstoffagentur gehört zur Bundesanstalt für Geowissenschaften undRohstoffe.Der im Herzen Afrikas gelegene Kongo wird dabei seine Stellung alsweltweit wichtigster Kobalt-Lieferant noch ausbauen und lautRohstoffagentur seinen Anteil an der Bergwerksförderung bis 2026 aufüber 70 Prozent steigern. "Die weltweite E-Mobilität auf Grundlageder aktuellen Lithium-Ionen-Technologie ist ohne den Kongo nicht zurealisieren", so der Autor der Studie, Siyamend Ingo Al Barazi. Dochdie Demokratische Republik Kongo zählt zu den korruptesten undgewalttätigsten Ländern der Welt. In einigen Landesteilen liefernsich bewaffnete Milizen und Regierungstruppen blutige Gefechte, vierMillionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Diedeutschen Autokonzerne betreiben deshalb eigenen Angaben zufolgeeinen erheblichen Aufwand, um sicherzustellen, dass das in ihrenBatterien verbaute Kobalt auch unter menschenwürdigen Bedingungengefördert werde.Für die VW-Gruppe hat die Deutsche Rohstoffagentur denKobaltbedarf gesondert durchgerechnet. Ergebnis: Wenn der größteAutobauer der Welt ab 2025 in jedem Segment seiner Flotte ein E-Autoanbieten will, benötige er erheblich mehr Kobalt als heute, nämlichbis zu 22.500 Tonnen. Und würde damit bezogen auf heute allein rundein Fünftel des weltweiten Kobalt-Bedarfs für sich beanspruchen. VWsagte auf Anfrage von NDR Info, der Konzern wolle in den nächstenfünf Jahren den Kobalt-Anteil in seinen Batterien von 30 auf unter 10Prozent reduzieren.Der entwicklungspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, UweKekeritz, fordert im NDR Info-Interview für die Autoindustrie einenverbindlichen Rechtsrahmen: "Es muss ganz klar sein: Woher kommen dieRohstoffe, aus welchen Minen? Und wie sind die Arbeitsbedingungen unddie Sicherheitsbedingungen vor Ort? Das könnte man sehr wohlgesetzlich regeln und über Stichprobenverfahren auch kontrollieren",sagte Kekeritz und forderte die Bundesregierung zum Handeln auf.