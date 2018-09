Koalitions-Initiative zu Diesel-Umbauten kommt nicht zustande

BERLIN (dpa-AFX) - Eine von der SPD angeregte Initiative der Regierungsfraktionen für Umbauten zur Abgasreduzierung an älteren Dieselmotoren kommt vorerst nicht zustande.



"Ich bin irritiert, dass die Unionsfraktion ein klares Bekenntnis der Koalition im Bundestag zur technischen Nachrüstung von Euro-5- und Euro-6-Fahrzeugen ablehnt", sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die SPD hatte einen Antrag vorgeschlagen, mit dem das Parlament die Regierung zu Verhandlungen für solche Nachrüstungen auf Kosten der Autobauer auffordern sollte.

Bartol sagte, die Ablehnung eines gemeinsamen Bundestags-Antrags passe nicht zu den Aussagen Bouffiers und von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. "Offenbar können sich CDU und CSU wieder nicht auf eine gemeinsame Position einigen", kritisierte er. Merkel hat eine Klärung innerhalb der Bundesregierung noch in diesem Monat in Aussicht gestellt.

In den seit Monaten schwelenden Koalitionsstreit in dieser Frage kam zuletzt Bewegung: Angesichts des jüngsten Urteils zu Fahrverboten in Frankfurt am Main im kommenden Jahr hat sich die CDU-Spitze für Hardware-Nachrüstungen geöffnet. Zuvor hatte Kanzlerin Angela Merkel lange dagegen argumentiert.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kündigte ein Konzept an, um weitere Fahrverbote zu vermeiden. Dabei hat er nach wie vor Bedenken gegen Hardware-Nachrüstungen klar gemacht, will aber "in alle Richtungen nachdenken".

Die hessische Landesregierung von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) fordert Umbauten an Motoren und bringt dafür am Freitag eine Initiative in den Bundesrat ein - Ende Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt./sam/DP/tos